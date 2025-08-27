সুইফট-কেলসির জন্য ট্রাম্পের শুভকামনা
২০২৩ সালের জুলাইয়ে একটি ব্রেসলেট নিয়ে কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে টেইলর সুইফটের ‘ইরাস ট্যুর’ কনসার্টে হাজির হয়েছিলেন ট্রাভিস কেলসি। গায়িকাকে নিজের মুঠোফোন নম্বর লেখা ব্রেসলেটটি উপহার দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। তবে অনেক জোগাড়যন্ত্র করেও সেবার সুইফটের দেখা পাননি এই মার্কিন ফুটবলার।
পরে ‘নিউ হাইটস’ পডকাস্টে দেখা না হওয়ার কাহিনিটি শোনান কেলসি। পডকাস্টটি সুইফটের কানে যায়, পরে কেলসির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। ধীরে ধীরে সম্পর্কটা প্রেমে মোড় নেয়। দুই বছরের ব্যবধানে বাগ্দান সারলেন সুইফট ও কেলসি। দুজনের বয়সই ৩৫ বছর। বাগ্দানটা সপ্তাহ দুয়েক আগেই সেরেছেন, তবে খবরটা চাউর করেছেন বাংলাদেশ সময় গত মঙ্গলবার।
ইনস্টাগ্রামে দুজনের ছবি পোস্ট করে টেইলর সুইফট লিখেছেন, ‘আপনাদের ইংরেজি শিক্ষক আর জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছেন।’ গায়িকার অনুরাগীমাত্রই জানেন, সুইফটের গানে প্রচুর সাহিত্যের রেফারেন্স থাকে। ফলে তাঁকে ‘ইংরেজি শিক্ষক’ বলে ডাকেন অনুরাগীরা, আর এটার সঙ্গে মিল রেখে স্বাস্থ্যসচেতনতার জন্য কেলসিকে ডাকেন ‘শরীরচর্চা শিক্ষক’।
ছবিতে সুইফটের অনামিকায় হীরার আংটি দেখা গেছে। বাহারি নকশার আংটিটির দাম কম করেও সাড়ে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার। গোলাপি ও সাদা ফুলে সাজানো বাগানে দুজনকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা গেছে। ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ডে জুড়ে দেওয়া হয় সুইফটের গান ‘সো হাই স্কুল’।
বাগ্দানের পোস্টটি ইনস্টাগ্রামে রীতিমতো ঝড় তুলেছে। মাত্র ১ ঘণ্টা ৩ মিনিটের ব্যবধানে পোস্টটিতে ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে এক কোটি।
সুইফট-কেলসির বাগ্দানের খবরে শুভকামনা জানিয়েছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘তাঁদের জন্য অনেক শুভকামনা। আমি মনে করি, তিনি (কেলসি) একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়, একজন দারুণ মানুষ। আর আমি মনে করি, টেইলরও অসাধারণ একজন মানুষ।’ সুইফট ২০২৪ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে সমর্থন করায় ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি সুইফটকে ঘৃণা করেন।
সুইফটের বাগ্দানের পোস্টটি শেয়ার করেছেন পপ তারকা সাবরিনা কার্পেন্টার। গায়ক চার্লি পুথ অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, ‘এটাই জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অংশ। তোমাদের দুজনের জন্য ভীষণ খুশি।’
এর আগে ব্রিটিশ অভিনেতা জো অ্যালউইনের সঙ্গে সুইফটের ৬ বছরের সম্পর্ক ২০১৩ সালে ভেঙে যায়। অথচ একসময় এমন গুঞ্জনও উঠেছিল, টেইলর-জো বাগ্দান সেরে ফেলেছেন। এটিকে তখন গুজব বলে উড়িয়ে দেন টেইলর। ২০০৮ সালে জনপ্রিয় ব্যান্ড জোনাস ব্রাদার্সের জো জোনাসের সঙ্গে প্রেম নিয়ে আলোচনায় আসেন টেইলর। এরপর টেইলর প্রেম করেন টোয়াইলাইটখ্যাত টেইলর লটনারের সঙ্গে। এরপর একে একে টম হিডেলস্টোন, কেলভিন হ্যারিস, হ্যারি স্টাইলস, কনর কেনেডি ও জ্যাক গিলেনহালের সঙ্গে প্রেম করেছেন তিনি।
বাগ্দানের খবর জানালেও বিয়েটা কবে করবেন, এখনো ঘোষণা দেননি সুইফট।