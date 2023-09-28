গান

লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিনে দেখতে পারেন দুর্লভ ১৮টি ছবি

আজ উপমহাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিন। ১৯২৯ সালে ভারতের ইন্দোর থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনযাত্রা। তিনি মারা যান ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। ৯২ বছরের এই যাত্রায় ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীতে রেখে গেলেন মহান অবদান। সাত দশক ধরে দর্শকের হৃদয় ছুঁয়েছিল তাঁর জাদুকরি কণ্ঠ। লতা মঙ্গেশকর নিজেই তাঁর ইনস্টাগ্রামে দিয়েছিলেন জীবনের নানা দুর্লভ ছবি। একপলকে দেখে নেওয়া যাক সেগুলো।

১ / ১৮
মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন স্থানে গান পরিবেশন করেছিলেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর। সে ঘটনা নিয়ে লতা মঙ্গেশকর টুইটারেও একটি বার্তা প্রকাশ করেছিলেন। সে বার্তায় তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে এসে সংগীত পরিবেশনের স্মৃতিচারণা করেছিলেন
২ / ১৮
সাবেক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে লতা মঙ্গেশকর। নিজেই এই থ্রোব্যাক ছবি দিয়েছিলেন ইনস্টাগ্রামে
৩ / ১৮
বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শচীন দেববর্মন, তাঁর ছেলে রাহুল দেববর্মনের সঙ্গে গানের একটি মুহূর্তে লতা মঙ্গেশকর। এই ছবি ইনস্টাগ্রামে দিয়ে লতা শচীন দেববর্মনকে পিতৃতুল্য বলে উল্লেখ করেন
৪ / ১৮
হিন্দি সিনেমার কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর ২৫ হাজারের বেশি গান করেন ৭ দশক ধরে।
৫ / ১৮
দিলীপ কুমার ও লতা মঙ্গেশকর। দুজনই তখন তরুণ। এখন দুজনের কেউই নেই এই পৃথিবীতে
৬ / ১৮
লতা মঙ্গেশকর ১৯৭২ সালে অজন্তা শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বাংলাদেশ সফরের কথা স্মরণ করেন। বিখ্যাত অভিনেতা সুনীল দত্তসহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্লেনে করে কীভাবে বিভিন্ন স্থানে গান পরিবেশন করতে যেতেন, সে কথাও স্মরণ করেন তিনি।
৭ / ১৮
মঙ্গেশকর পরিবারের কন্যারা, লতা কোন জন?
৮ / ১৮
রাজেশ খান্নার বিয়েতে
৯ / ১৮
বড় বোন লতার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিচ্ছেন ছোট বোন আশা
১০ / ১৮
তুলি হাতে লতা
১১ / ১৮
চায়ের কাপ হাতে দুই বোন
১২ / ১৮
স্টুডিওতে আরডি বর্মন ও রাজেশ খান্নার সঙ্গে লতা
১৩ / ১৮
বলিউড তারকা শ্রদ্ধা কাপুর এ ছবি শেয়ার করেছিলেন
১৪ / ১৮
দুজনই সংগীতের রানি। লতা নিজেই তাঁর বোন আশা ভোসলেকে বড় গায়িকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন
১৫ / ১৮
লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে রুনা লায়লা
১৬ / ১৮
মিনা কুমারীর সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক ছিল লতা মঙ্গেশকরের। মিনার বাবা লতাকে মেয়ের মতো দেখতেন। নিজেই এই ছবি দিয়ে ইনস্টাগ্রামে জানিয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর
১৭ / ১৮
শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যতম প্রবাদপুরুষ বড়ে গোলাম আলীর আশীর্বাদ নিচ্ছেন লতা মঙ্গেশকর
১৮ / ১৮
লতা মঙ্গেশকরকে নিজের জার্সি উপহার দিয়েছিলেন টেন্ডুলকার
