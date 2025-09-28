নায়ক জাফর ইকবালের বেশে গীতিকার কবির বকুল

নায়ক জাফর ইকবালের বেশে গীতিকার কবির বকুল
চুলের স্টাইল থেকে সাজপোশাক—সত্তর ও আশির দশকের স্টাইলিশ অভিনেতা জাফর ইকবালের বেশে হাজির হলেন গীতিকার কবির বকুল।
‘হৃদয়ের যত্নে হোন হৃদয়হীন’ শীর্ষক বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল হিসেবে দেখা গেছে তাঁকে। বিশ্ব হার্ট দিবস (২৯ সেপ্টেম্বর) উপলক্ষে বেক্সিমকো ফার্মার বিজ্ঞাপনচিত্রটি নির্মাণ করেছেন তরুণ নির্মাতা মুজতবা জাহিদ।
আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিজ্ঞাপনচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। এটি নিয়ে নির্মাতা মুজতবা জাহিদ প্রথম আলোকে জানান, বিজ্ঞাপনটির মাধ্যমে হার্ট দিবস নিয়ে বার্তা ও জাফর ইসবালকে স্মরণ করতে চেয়েছেন তাঁরা।
মুজতবা জাহিদের ভাষ্য, ‘জাফর ইকবাল স্যারের সঙ্গে কবির বকুল স্যারের চেহারার মিল রয়েছে। ফলে তাঁকে (কবির বকুল) নিয়েই কাজটা করতে চেয়েছি।’
এর আগে বিজ্ঞাপনচিত্রের মডেল হিসেবে কবির বকুলকে দেখা যায়নি। ১৬ সেপ্টেম্বর কাজটির প্রস্তাব পান তিনি। কবির বকুল বলেন, ‘প্রস্তাব পাওয়ার পর আমি অবাক হয়েছি। আমি কেন? ওরা বলল, কোথাও আমাদের মিল আছে। বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং লাগল। আমি রাজি হলাম।’
আশির দশকে সংগীতশিল্পী রফিকুল আলমের গাওয়া ‘এক হৃদয়হীনার কাছে/ হৃদয়ের দাম কী আছে’ গানে ঠোঁট মেলান কবির বকুল। বিটিভির এক অনুষ্ঠানে গানটিতে ঠোঁট মিলিয়ে আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন জাফর ইকবাল।
২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (বিএফডিসি) শুটিং করা হয়েছে। জাফর ইকবালের চরিত্র ছাড়াও আরেকটি চরিত্রেও দেখা গেছে, সেই চরিত্রটির সঙ্গে বলিউডের কিংবদন্তি দেবানন্দের সঙ্গে মিল খুঁজেছেন দর্শকেরা।