অস্ট্রেলিয়ায় প্রীতম, আজ সিডনিতে প্রথম কনসার্ট

অস্ট্রেলিয়ায় প্রীতম, আজ সিডনিতে প্রথম কনসার্ট
বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান এবার সুরে সুরে মাতাতে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন। এ দেশে প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ সংগীত–সফর করছেন। আজ রোববার (৯ নভেম্বর) সিডনির মঞ্চে পারফর্মের মাধ্যমে শুরু হচ্ছে তাঁর এই সফর।
‘টিম প্রীতম’ নিয়ে এরই মধ্যে প্রীতম সিডনিতে পৌঁছেছেন। এর আগে নাটকের শুটিংসহ বিভিন্ন কাজে অস্ট্রেলিয়ায় এলেও সংগীতশিল্পী হিসেবে মঞ্চে এটাই তাঁর প্রথম আসা। সেই প্রথম আগমনকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বেশ আগ্রহ দেখা গেছে।
জানা গেছে, সিডনি ও মেলবোর্নের কনসার্টে প্রীতমের সঙ্গে থাকছেন তাঁর ভাই জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী প্রতীক হাসান। দুই ভাইয়ের এই যুগল উপস্থিতি আয়োজনটিকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। ‘বেস্ট অব বেঙ্গল’–এর উদ্যোগে আয়োজিত এই সফরের সব শহরের টিকিট প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রীতম লিখেছেন, ‘আমরা আবার সফরে ফিরেছি। এবার আমরা অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সবখানেই যাচ্ছি—সিডনি, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড ও পার্থ।’
আয়োজকদের অন্যতম তানিম মান্নান বলেন, ‘আমি বলব, এই আয়োজন একেবারে টাইম মেশিনের মতো। দুই ভাই দুটি প্রজন্মের সংগীতকে এক মঞ্চে পরিবেশন করবেন। যেখানে আমরা খালিদ হাসান মিলুর কালজয়ী গান “তুমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়” কিংবা “সেই মেয়েটি আমাকে ভালোবাসে কি না”–এর নস্টালজিয়ায় ভাসব, আবার পরমুহূর্তেই প্রীতমের “লাগে উরা ধুরা” বা “দেওরা”র মতো চার্ট–টপার গানে মাতব।’
সিডনি দিয়ে শুরু হওয়া প্রীতমের এই সংগীতের সফর চলবে নভেম্বরজুড়ে। ১৫ নভেম্বর মেলবোর্ন, ১৬ নভেম্বর ব্রিসবেন, ২২ নভেম্বর অ্যাডিলেড ও সর্বশেষ ২৩ নভেম্বর পার্থের মঞ্চে গাইবেন খালিদ হাসান মিলুর উত্তরসূরি প্রীতম।