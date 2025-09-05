২০০ কোটি ভিউ! বিটিএসের এই গান কেন এত জনপ্রিয়

২০০ কোটি ভিউ! বিটিএসের এই গান কেন এত জনপ্রিয়
‘লাইফ ইজ সুইট, লাইফ ইজ ডায়নামাইট’—কোটি মানুষের মুখে ফেরে বিটিএসের ‘ডায়নামাইট’ গানের এই কথা। গানটি ২০২০ সালে কোভিড মহামারির প্রতিকূল সময়ে মুক্তি পেয়েছিল। ওই সময়ে গানে আনন্দের বার্তা ছড়িয়েছেন জিমিন, জাংকুকরা। ঘরবন্দী সময়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে একচিলতে আলোর দেখা পান শ্রোতারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গানটি রীতিমতো ‘ভাইরাল’ হয়েছিল।
২০২০ সালের ২১ আগস্ট গানটির ভিডিও ইউটিউবে প্রকাশিত হয়। পাঁচ বছরে ভিডিওটি দেখা হয়েছে ২০০ কোটি বার। গতকাল বৃহস্পতিবার খবরটি দিয়েছে বিটিএসের এজেন্সি বিগ হিট মিউজিক। প্রথম কোরিয়ান গান হিসেবে এটি বিলবোর্ডের হট ১০০ চার্টের শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছিল। টানা তিন সপ্তাহ ধরে তালিকার শীর্ষে ছিল। আইটিউনস চার্টেও ১০৪ অঞ্চলে শীর্ষ স্থানে ছিল। গানটির সুবাদে প্রথমবার গ্র্যামি মনোনয়ন পেয়েছিল বিটিএস।
বিটিএসের সবচেয়ে জনপ্রিয় গানের একটি ‘ডায়নামাইট’। বিটিএসের নিয়মিত শ্রোতাদের অনেকে বলেন, এই গান শুনেই বিটিএস সম্বন্ধে জানতে পারেন, পরে আরও গান শুনতে শুনতে ভক্ত বনে যান। আগে থেকেই বিটিএসের জনপ্রিয়তা ছিল, তবে ‘ডায়নামাইট’ জনপ্রিয়তার পারদ আরও চড়িয়েছে। গানটি বিটিএসকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে।
গানটি বিশ্বজুড়ে কেন এত জনপ্রিয়তা পেল? প্রথমত, এটিই বিটিএসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি ভাষার গান। ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার গণ্ডি পেরিয়ে ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে গানটি কোটি কোটি শ্রোতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, গানে ইতিবাচক বার্তা থাকায় শ্রোতাদের আলাদাভাবে আকৃষ্ট করেছে। পাশাপাশি সত্তর ও আশির দশকের ডিস্কো-পপ ধাঁচের গানের সাউন্ড আর নাচ শ্রোতাদের হৃদয়ে আলাদাভাবে জায়গা করে নিয়েছে।
এর মধ্যে প্রথম লাইভ অ্যালবাম পারমিশন টু ড্যান্স অন স্টেজ-লাইভ প্রকাশ করেছে বিটিএস। অ্যালবামে ২০২১-২২ সালে ‘পারমিশন টু ড্যান্স অন স্টেজ’ ওয়ার্ল্ড ট্যুরে সিউল, লস অ্যাঞ্জেলেস ও লাস ভেগাসে গাওয়া গানগুলো জায়গা পেয়েছে। অ্যালবামে ‘ডায়নামাইট’ গানটিও রয়েছে। এর বাইরে ‘বাটার’, ‘অন’, ‘ফায়ার’, ‘ডোপ’, ‘আইডল’সহ ২২টি গানের লাইভ ভার্সন রয়েছে।
প্রায় তিন বছরের বিরতির পর আগামী বছরের বসন্তে মঞ্চে ফিরছে বিটিএস। ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন আরএম, জিন, জে-হোপ, জিমিন, ভি, জাংকুক ও সুগা। এর মধ্যে নতুন অ্যালবামের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে কে–পপ দলটি। গ্রুপের সদস্যরা লস অ্যাঞ্জেলেসে গান রেকর্ড করেছেন। আগামী বছরের মার্চে অ্যালবামটি প্রকাশ পেতে পারে। ২০২২ সালের জুনে সর্বশেষ অ্যালবাম প্রুফ প্রকাশ করে বিটিএস।