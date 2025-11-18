মৃত্যুর পর জন্মদিনে জুবিনের প্রিয় বকুলগাছের নিচে ভাস্কর্য

মৃত্যুর পর জন্মদিনে জুবিনের প্রিয় বকুলগাছের নিচে ভাস্কর্য
ভারতের জনপ্রিয় গায়ক, সুরকার, অভিনেতা জুবিন গার্গের জন্মদিন আজ। দুই মাস আগে সিঙ্গাপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর এ গায়কের প্রথম জন্মদিনে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন হাজারো ভক্ত। ভোর থেকেই তাঁর কাহিলিপাড়ার বাসস্থানে ভক্তরা ভিড় করতে শুরু করেন, ভক্তদের কণ্ঠে ছিল তাঁর জনপ্রিয় সব গান। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন ও ফ্যান ক্লাব জন্মদিন উদ্যাপন করেছে তাঁর।
সোমবার মধ্যরাত থেকে ভক্তরা তাঁর গুয়াহাটির বাসভবনের সামনে সমবেত হয়ে কেক কেটে ও গান গেয়ে উদ্যাপন শুরু করেন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর বাবা ও স্ত্রী গরিমা গার্গ মিলে কেক কাটেন, এরপর জুবিন গার্গের একটি ভাস্কর্য উন্মোচন করেন।
জুবিনের প্রিয় বকুলগাছের পাশে ভাস্কর্যটি উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ গায়কের পরিবার জানিয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে এই স্থানটি তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
তাঁর শেষকৃত্যের স্থান জুবিনক্ষেত্রেও ভক্তরা ভিড় করে প্রদীপ জ্বালিয়ে, ফুল দিয়ে এবং গান গেয়ে শ্রদ্ধা জানান।
এ আয়োজন শুধু কাহিলিপাড়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সোনাপুর ও সরুসজাইয়েও ভক্তরা জড়ো হয়েছিলেন। সোনাপুরের আয়োজকেরা সাংস্কৃতিক আয়োজনের সঙ্গে জনসেবামূলক বিভিন্ন আয়োজন রেখেছিলেন। রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
জুবিনের জন্ম ১৯৭২ সালের ১৮ নভেম্বর। ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। সিঙ্গাপুরের সেন্ট জন’স দ্বীপ থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। সেদিনই সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন জুবিন।
৩৩ বছরের কর্মজীবনে জুবিন অসমিয়া, বাংলা, হিন্দি চলচ্চিত্রসহ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, আদি, বড়ো, ডিমাসা, গুজরাটি, কন্নড়, নেপালি, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, উর্দুসহ ৪০টির বেশি ভাষা ও উপভাষায় গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন।