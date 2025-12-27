গান

হামলায় পণ্ড জেমসের কনসার্ট, ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বললেন শ্রাবণ্য

জেমস ও শ্রাবণ্য তৌহিদা

ফরিদপুরে নগরবাউল জেমসের কনসার্ট পণ্ড হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫ বর্ষ উদ্‌যাপন ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের শেষ দিনে বহিরাগতদের ইটপাটকেল নিক্ষেপের কারণে রাতের সেই কনসার্ট বাতিল হয়। দুই দিনব্যাপী সেই অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন শ্রাবণ্য তৌহিদা। ঘটনার সময় তিনি মঞ্চেই ছিলেন। প্রথম আলোকে জানালেন, সুন্দর একটি আয়োজনের মুহূর্তেই ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়। নিরাপদে ঢাকার বাসায় ফিরে এলেও মনের মধ্যে একটা কালো দাগ রয়ে গেছে।

ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম দিন গান পরিবেশন করে ব্যান্ড ওয়ারফেজ। দ্বিতীয় দিন গাওয়ার কথা ছিল নগরবাউলখ্যাত জেমসের। কিন্তু কনসার্ট শুরুর আগে পণ্ড হয়। এরপর অনুষ্ঠান শেষ না করেই ঢাকায় ফিরে আসেন শিল্পী ও উপস্থাপকেরা।

শ্রাবণ্য তৌহিদা
শ্রাবণ্য তৌহিদা বলেন, ‘পুরো ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি। সত্যিই ভয়ংকর পরিবেশ। ঢাকায় ফিরে এলেও ট্রমা যেন কাটছে না।’

ফরিদপুর জিলা স্কুলে ১৮৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আয়োজনের কোনো কমতি রাখেননি বলে জানালেন উপস্থাপক। সেই প্রসঙ্গ মনে করে শ্রাবণ্য বললেন, ‘যেহেতু স্কুলের ১৮৫ বছর, তাই এই মুহূর্তকে রঙিন ও বর্ণাঢ্য করতে আয়োজক কমিটি কোনো কিছুর কমতি রাখেনি। নিরাপত্তা জোরদার করা থেকে সবকিছুই ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান তো চমৎকারভাবে শেষ হয়েছে, এদিন ওয়ারফেজ পারফর্ম করেছে। দ্বিতীয় দিনে সবকিছু আরও সুন্দরভাবে এগোচ্ছিল।

কারণ, নগর বাউল জেমস পারফর্ম করবেন। সবার মধ্যে অনেক আগ্রহ। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে আমি র‍্যাফেল ড্র পরিচালনা করছিলাম। হঠাৎ বাইরে থেকে অনেক মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। আয়োজক কমিটি থেকে বারবার বলা হচ্ছিল, বহিরাগতদের জন্য বাইরে থেকে অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিগ স্ক্রিন টাঙানো হয়েছে। আপনারা শান্ত থাকুন। কিন্তু তারপরও বাইরে থেকে দর্শক দেয়াল টপকে ভেতরে আসার চেষ্টা করছিলেন।’

জেমস
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে শ্রাবণ্য আরও বলেন, ‘তাদের যতই শান্ত করার চেষ্টা করা হয়, ততই তারা ইটপাটকেল ছুড়ছিল। র‍্যাফেল ড্র ঘোষণার কাজ করলেও আতঙ্কিত ছিলাম। হঠাৎ বড় একটি ইট মঞ্চে, ঠিক আমার সামনে এসে পড়ল! এরপর তাকিয়ে দেখি, শত শত মানুষ দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকছিল। ফরিদপুর জিলা স্কুলের তরুণেরা ওদের থামানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোনোভাবে থামছিল না। ইটপাটকেল আরও বেশি ছুড়ছিল, আমাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলছিল। সবাই প্রচণ্ড বাজে অবস্থার মধ্যে পড়ে যাই। শেষ পর্যন্ত কনসার্ট বাতিল হয়ে যায়।’

উপস্থাপনায় দীর্ঘদিন ধরে আছেন শ্রাবণ্য তৌহিদা। জানালেন, তাঁর দীর্ঘ উপস্থাপক জীবনে এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনো হননি। এটা তাঁর জীবনের একটি ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। শ্রাবণ্য বললেন, ‘আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি। আমার মনে হয় না সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ এ ধরনের ঘটনাকে সাপোর্ট করে। শুনেছি, স্কুলের অনুষ্ঠানের জন্য অনেক প্রাক্তন শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশ থেকে ছুটে এসেছিল। নবীন-প্রবীণ সবাই উচ্ছ্বসিত ছিল। কিন্তু তা পরদিন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কের হয়ে ওঠে। এই ঘটনা আমাদের কারও কাম্য নয়। আমি নিরাপদে ঠিকই বাসায় ফিরেছি, কিন্তু মনের মধ্যে একটা কালো দাগ থেকে গেল। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের কালো দাগ বা ট্রমার মধ্যে কাউকে পড়তে না হয়।’

এদিকে কথা প্রসঙ্গে শ্রাবণ্য তৌহিদা জানিয়েছেন, ‘শুনেছি, প্রায় ১৫ হাজার মানুষ অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রায় ১৫-২০-২৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন, অনেকের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সবাই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল—বিভ্রান্ত, আতঙ্কিত এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে—এই আশায় যে পরিস্থিতি হয়তো স্বাভাবিক হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আয়োজকদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে হয়। হ্যাঁ, একজন শিল্পী হিসেবে আমি আমার পারিশ্রমিক পেয়েছি। জেমস ভাইও পেয়েছেন। কিন্তু টাকা কখনোই মানসিক আঘাত সারাতে পারে না। সেই ভয়, ধাক্কা ও হতাশা মুছে দিতে পারে না। আহত ব্যক্তিদের কষ্টের কোনো মূল্য টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না, আর হাজারো মানুষের সেই হৃদয়ভাঙা অপেক্ষারও নয়—যারা এত ধৈর্য নিয়ে নগর বাউল জেমসকে শোনার আশায় ছিলেন। ভালোবাসা, আশা ও সংগীতের টানে যারা এসেছিলেন—শুধু ভয় আর বিষণ্নতা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে—সবার প্রতি আমার গভীর সহমর্মিতা। শেষ পর্যন্ত শুধু একটি অনুষ্ঠানই বাতিল হয়নি; বরং এমন একটি মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে, যা আমাদের সবার মনে গভীর মানসিক ক্ষত রেখে গেছে। এটি ছিল সত্যিই হৃদয়বিদারক ও ভীষণ হতাশাজনক।’

