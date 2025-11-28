ভারতীয় শিল্পপতির মেয়ের বিয়েতে পারফর্ম করতে কত নিয়েছেন জেনিফার লোপেজ

ভারতীয় শিল্পপতির মেয়ের বিয়েতে পারফর্ম করতে কত নিয়েছেন জেনিফার লোপেজ
ভারতের রাজস্থানের উদয়পুরে বসেছিল শিল্পপতি রাজু মান্তেনার মেয়ে নেত্রা মন্তেনার বিয়ের আসর। জাঁকজমকপূর্ণ এ আয়োজনে বলিউড তারকারা ছাড়াও হাজির ছিলেন গায়িকা–অভিনেত্রী জেনিফার লোপেজ। শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানই নয়, পুরো আয়োজন যেন রূপ নিয়েছিল এক জেনিফার লোপেজ কনসার্টে।
কত পারিশ্রমিক নিয়েছেন জেনিফার লোপেজ
নেত্রা ও ভামসির বিয়ের অনুষ্ঠানে মঞ্চ কাঁপানো পারফরম্যান্সের পর ভারতে জেনিফার লোপেজের জনপ্রিয়তা যেন আরও বেড়েছে। ২২ নভেম্বর ভারতে প্রথমবার আসেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে তিনি ‘ওয়েটিং ফর টুনাইট’, ‘গেট অন দ্য ফ্লোর’, ‘প্লে’, ‘সেভ মি টুনাইট’, ‘গেট রাই’সহ জনপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করেন লোপেজ।
কিন্তু এত বড় আয়োজনে পারফর্ম করার জন্য জেনিফার লোপেজের পারিশ্রমিক কত? পেজ সিক্সের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, জেনিফার লোপেজ নিয়েছেন প্রায় ১৮ কোটি রুপি। এই পারফরম্যান্সের জন্য শুরুতে তিনি পরেছিলেন স্টাইলিশ কাটআউটসহ একটি কালো বডিস্যুট। পরে আয়নার কাজখচিত সোনালি বডিস্যুটে তাঁর লুক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক ভাইরাল হয়।
জেনিফার লোপেজের সম্পদ ও আয়ের উৎস
আজ তাঁকে বিশ্বজুড়ে পপ তারকা হিসেবে জানলেও জেনিফার লোপেজের ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল অভিনেত্রী হিসেবে। নব্বইয়ের দশকে একের পর এক সফল সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেন। অভিনেত্রী হিসেবে তিনি প্রতি ছবিতে আনুমানিক এক কোটি মার্কিন ডলার পারিশ্রমিক নেন।
১৯৯৯ সালে গানের জগতে পা রাখার পর থেকে সংগীত থেকেও তিনি বিপুল আয় করছেন, বিশেষ করে রয়্যালটি থেকে। পাশাপাশি তিনি সুগন্ধি, ককটেলসহ বিভিন্ন পণ্যের একটি শক্ত ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। এসব মিলিয়ে বর্তমানে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৪০ কোটি মার্কিন ডলার।
নেত্রা–ভামসির রাজকীয় বিয়ের ঝলক
যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ব্যবসায়ী রামা রাজু মান্তেনার মেয়ে নেত্রা মান্তেনার সঙ্গে উদ্যোক্তা ভামসি গাদিরাজুর বিয়ে হয় তিন দিনের জমকালো আয়োজনে। অনুষ্ঠান শুরু হয় ২১ নভেম্বর, শেষ হয় ২৩ নভেম্বর। বিয়ের ভেন্যু ছিল উদয়পুরের ঐতিহাসিক তাজ লেক প্যালেস ও জগমন্দির আইল্যান্ড প্যালেস।
এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের একঝাঁক প্রথম সারির তারকা। শুধু অতিথি হিসেবেই নয়, অনেকেই নবদম্পতির জন্য পারফর্মও করেন। রণবীর সিং, শহীদ কাপুর, মাধুরী দীক্ষিত, কৃতি শ্যানন, জাহ্নবী কাপুর, নোরা ফাতেহি, করণ জোহরসহ বহু তারকাকে দেখা যায় সেখানে।
আন্তর্জাতিক অতিথিদের মধ্যে জেনিফার লোপেজ ছাড়াও ছিলেন জাস্টিন বিবার, ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র ও তাঁর বান্ধবী।
বলিউডশাদিজডটকম অবলম্বনে