গান–অভিনয় ছেড়ে দেওয়া তাহসান পর্দায় আসছেন যেভাবে

গান–অভিনয় ছেড়ে দেওয়া তাহসান পর্দায় আসছেন যেভাবে
মাসখানেক আগে গান ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন সংগীতশিল্পী তাহসান খান। এর আগে তিনি অভিনয় ছাড়ার ঘোষণাও দিয়েছেন। প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপে জানিয়েছিলেন, তিনি বিনোদন–সংশ্লিষ্ট কোনো আড্ডায়ও থাকবেন না। কিন্তু আজ মঙ্গলবার জানা গেল, তাঁকে অন্যভাবে দেখা যাবে। ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে তেমনটাই জানা গেছে।
গেম শো ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিরে আসছে সিজন ২ নিয়ে। এবারের সিজনেও উপস্থাপনা করবেন সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠানের আয়োজক প্রতিষ্ঠান বঙ্গ জানিয়েছে, শিগগিরই সিজন ২ আসছে। আগামী ডিসেম্বরে শুটিং শুরু হবে। নতুন সিজনে থাকবে আরও বেশি হাসি, মজা আর জমজমাট পারিবারিক আনন্দ। প্রতিযোগীরা বাংলাদেশের এই প্রিয় গেম শোতে জিততে এবং সেরা হতে লড়বে।
নতুন সিজন নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তাহসান খান বলেন, ‘এই আমার কাছে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, কারণ এই অনুষ্ঠান পরিবারগুলোকে আবারও বসার ঘরে একই সোফায় ফিরিয়ে এনেছে এবং তাদের মধ্যে মিষ্টি সব তর্ক-বিতর্ক আর হাসির একটি বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করেছে। সিজন ২ আরও বড় পরিসরে হতে যাচ্ছে। সারা দেশ থেকে আরও নতুন নতুন পরিবারকে এই শোতে স্বাগত জানাতে, তাদের সাথে হাসতে এবং একসাথে নতুন সব স্মৃতি তৈরি করতে আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’
আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায়, ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’–এর সিজন ২-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানের নিবন্ধনপ্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। সারা দেশের উৎসাহী পরিবারগুলোকে আবেদন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যাঁরা পরিবারের সাথে মজা করতে ভালোবাসেন কিংবা একটি ভালো চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করেন, তাঁদের প্রত্যেককে জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতায় অংশ নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বঙ্গ জানিয়েছে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’ সিজন-১ অনুষ্ঠান ১০০ কোটির বেশি ভিউ এবং ২.৫ কোটির বেশি ইউনিক দর্শকের সম্পৃক্ততা অর্জন করেছে। সিজন ১-এর সবগুলো পর্ব এখনো বঙ্গতে বিনা মূল্যে দেখা যাচ্ছে। দর্শকেরা চাইলে ওসব অনুষ্ঠানের মুহূর্তগুলো আবারও উপভোগ করতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন কেন শোটি এত সাড়া ফেলেছিল। ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’ একবার দর্শকদের মন জয় করেছে—এবং এটি আবারও মন জয় করতে প্রস্তুত বলে মনে করছেন তাঁরা।
তাহসানের উপস্থাপনায় ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’ প্রথম সিজন পরিচালনা করেছেন ওয়াহিদুল ইসলাম। এতে সারা দেশ থেকে ৪৮টি পরিবার অংশ নিয়েছিল।