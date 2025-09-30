বিটিএসের সঙ্গে গাইতে চান র্যাপার নুনিউ
ব্ল্যাকপিংকের লিসা থেকে জিওটি সেভেনের বামবাম—থাইল্যান্ডের বেশ কয়েকজন সংগীতশিল্পী দক্ষিণ কোরিয়ায় ক্যারিয়ার গড়েছেন; খ্যাতিও পেয়েছেন।
তাঁদের পথ ধরে এবার কে–পপের দুনিয়ায় পা রেখেছেন ব্যাংককের তরুণ উদীয়মান সংগীতশিল্পী নুনিউ চাওয়ারিন। মঙ্গলবার প্রথম কোরিয়ান গান ‘লিভ মি উইথ ইয়োর লাভ’ প্রকাশ করেছেন।
গত সোমবার সিউলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে কে–পপের দুনিয়ায় এসেছেন তিনি। এখানে নিজের সেরাটা দিতে চান। তিনি বলেন, ‘আমি ছোটবেলা থেকেই কে-পপ গান শুনে আসছি।’
কোরিয়ান সংগীতের কোরিওগ্রাফি, ভোকাল থেকে মিউজিক ভিডিওর প্রশংসাও করেন তিনি। ২৪ বছর বয়সী এই সংগীতশিল্পী বলেন, ‘আমি এখনো অনেক তরুণ, অনেক কিছু শেখার বাকি আছে—দক্ষ কে-পপ শিল্পীদের মতো পারফরম্যান্সে নিজেকে উন্নত করতে চাই।’
কোরিয়ান শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করতে চান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘ভবিষ্যতে বিটিএস ও ব্ল্যাকপিংকের সঙ্গে কাজের সুযোগ পেলে খুব ভালো লাগবে।’ এর বাইরে আইইউ, এনসিটির জেহিউনের সঙ্গেও কাজ করার ইচ্ছার কথা জানান নুনিউ; তাঁরা দুজন তাঁর প্রিয় শিল্পী।
ব্যাংককে জন্ম নেওয়া নুনিউ ২০২২ সালের টিভি ড্রামা ‘কিউটি পি সিরিজ’–এ অভিনয় করে পরিচিতি পান। পরে ২০২৩ সালে ‘এনিথিং’ শিরোনামে একটি গান নিয়ে গানে অভিষেক ঘটে।
গত বছরের আগস্টে ব্যাংককে তাঁর প্রথম একক কনসার্টে ২০ হাজারের বেশি দর্শক সমাগম হয়। একই বছর তিনি টিকটক থাইল্যান্ড অ্যাওয়ার্ডসে ‘মিউজিক আর্টিস্ট অব দ্য ইয়ার’-এর স্বীকৃতি পান।
এর মধ্যে কোরিয়ান ভক্তদের কাছেও জনপ্রিয় হচ্ছেন। গত জুলাইয়ে একটি মিউজিক উৎসবে গান করেছেন। পাশাপাশি গ বছর মার্চে কোরিয়ান গায়ক–গীতিকার পল কিমের সঙ্গে ‘ব্লুমিং জাস্ট ফর ইউ’ শিরোনামে একটি গানও প্রকাশ করেছেন।
তথ্যসূত্র: কোরিয়া জুংঅ্যাং ডেইলি