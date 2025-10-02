তিন বছর পর অর্থহীন
প্রায় তিন বছর পর অ্যালবাম প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছে অর্থহীন। আগামী ১৭ অক্টোবর ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’ প্রকাশ করবে তারা।
অর্থহীন ব্যান্ডের ব্যবস্থাপক এহসানুল হক জানান, অ্যালবামে অর্থহীনের পুরোনো ভক্তদের পাশাপাশি হালের শ্রোতাদের কথা মাথায় রেখে গান নির্বাচন করা হয়েছে।
অ্যালবাম প্রকাশের আগে ১০ অক্টোবর ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২-সিক্রেট লিসেনিং পার্ট’ আয়োজন করবে অর্থহীন। ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ১’ প্রকাশিত হয়েছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বরে।
এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফরের ঘোষণা দিয়েছে অর্থহীন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশটির নিউইয়র্ক, পেনসিলভানিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, ম্যাসাচুসেটস, ভার্জিনিয়ায় কনসার্টে অংশ নেবে তারা।
ক্যানসার ও স্পাইনাল কর্ডের দীর্ঘ চিকিৎসায় মঞ্চে অনেকটা অনিয়মিত হয়ে পড়েন ব্যান্ডের প্রধান সাইদুস সালেহীন সুমন। আরও কিছু শারীরিক সমস্যায় গত কয়েক বছরে তাঁকে বেশ কয়েকবার অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে। এসব কারণে কনসার্টে অনিয়মিত হয়ে পড়ে অর্থহীন।
অর্থহীন ব্যান্ডের ব্যবস্থাপক এহসানুল হক প্রথম আলোকে জানান, এই কনসার্টের মাধ্যমে আবারও মঞ্চে নিয়মিত হচ্ছে অর্থহীন। তিনি বলেন, ‘সুমন ভাইয়ের অসুস্থতার কারণে গত কয়েক বছর আমরা দেশের বাইরে যেতে পারিনি। দেশেও যে খুব বেশি আয়োজনে অংশ নিয়েছি, তা–ও নয়। এই সফর নিয়ে কয়েক বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে। সবশেষে ভাই সম্মতি দিয়েছেন।’
এখন পর্যন্ত ১২টি শহরে অর্থহীনের কনসার্ট করার সম্ভাবনা রয়েছে। খুব শিগগির ব্যান্ডটির ফেসবুক পেজ ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে চূড়ান্ত ভেন্যু ও তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে।
ভক্তদের কাছে ‘বেজবাবা’ নামে পরিচিত ব্যান্ড তারকা সুমনের ব্যান্ডটির লাইনআপে রয়েছেন মার্ক ডন (ড্রামস) ও এহতেশাম আলী (গিটার)।