ভক্তের টানে ব্যারিকেডে ধাক্কা খেলেন বিলি, ভিডিও ভাইরাল
কনসার্ট চলাকালে বিপজ্জনক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন মার্কিন গায়িকা বিলি আইলিশ। মঞ্চ থেকে নেমে ভক্তদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন তিনি, হঠাৎই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। এক ভক্তের আকস্মিক টানে প্রায় ভিড়ের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিলেন জনপ্রিয় এই পপ তারকা। গত বৃহস্পতিবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামির কাসেয়া সেন্টারের কনসার্টে এ ঘটনা ঘটে, ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, বিলি আইলিশ মঞ্চ থেকে নিচে নেমে ভক্তদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই দর্শকদের ভেতর থেকে কেউ একজন তাঁর হাত শক্ত করে ধরে টেনে নেয়, ফলে তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ব্যারিকেডে ধাক্কা খান। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন।
সৌভাগ্যবশত, আইলিশ আহত হননি। তবে ঘটনাটির পর তিনি সরাসরি মঞ্চে ফিরে যান।
এদিকে মায়ামি পুলিশ বিভাগ এনবিসি নিউজকে জানিয়েছে, যে ব্যক্তি গায়িকাকে টান দেন, তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে কনসার্ট ভেন্যু থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধমূলক অভিযোগ আনা হয়নি। বিলি আইলিশ বা তাঁর প্রতিনিধিরা এখনো বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেননি।
এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বিলি আইলিশের জন্য নতুন নয়। আগেও কনসার্টে দর্শকদের আচরণ নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। ২০২৩ সালে দ্য হলিউড রিপোর্টার-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আইলিশ বলেন, ‘মানুষ উত্তেজনায় মঞ্চের দিকে জিনিস ছোড়ে। এটা বিপজ্জনক, যদিও ভালোবাসা থেকেই করে।’
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অ্যারিজোনায় এক কনসার্টে ‘হোয়াট ওয়াজ আই মেড ফর?’ গাওয়ার সময় মঞ্চে ছুড়ে মারা একটি নীল ব্রেসলেটে আঘাত পান বিলি আইলিশ।
বৃহস্পতিবারের শোটি ছিল আইলিশের ‘হিট মি হার্ড অ্যান্ড সফট’ ট্যুরের উত্তর আমেরিকা পর্বের উদ্বোধনী কনসার্ট। তিনি ১১ ও ১২ অক্টোবর একই ভেন্যুতে আরও দুটি শো করবেন, এরপর নভেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ট্যুর চালিয়ে যাবেন।