১১ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা টেইলর সুইফটের

ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই নানা দাতব্য কাজের সঙ্গে জড়িত টেইলর সুইফট। হাসপাতাল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে ভক্তদের বিপদে–আপদে পাশে দাঁড়ান বিশ্বসংগীতের জনপ্রিয় এই গায়িকা। এবার অলাভজনক সংস্থা ফিডিং আমেরিকাকে ১০ লাখ ডলার বা ১১ কোটি টাকা অনুদানের ঘোষণা দিলেন সুইফট। গতকাল ফিডিং আমেরিকার ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করা অলাভজনক সংস্থা ফিডিং আমেরিকাকে এই অনুদান দিচ্ছেন টেইলর সুইফট। ছুটির মৌসুম সামনে রেখে এই বড় অঙ্কের অনুদানের মধ্য দিয়ে আবারও মানবিক সহায়তায় নিজের ভূমিকা জোরালো করলেন তিনি।

ফিডিং আমেরিকা তাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অনুদানের খবর জানিয়ে টেইলর সুইফটকে ধন্যবাদ জানায়। সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্লেয়ার বাবিনো ফন্তেনোর লেখা পোস্টে বলা হয়, ‘ফিডিং আমেরিকার জন্য টেইলর সুইফটের ১০ লাখ ডলারের এই অনুদানের জন্য আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই ছুটির মৌসুমে তাঁর অব্যাহত সমর্থন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—ক্ষুধা দূর করতে আমরা একসঙ্গে হলে কত কিছু সম্ভব। যারা ক্ষুধার মুখোমুখি, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা নিশ্চিত করতে পারি, এই ছুটির সময়ে এবং তার পরেও যেন প্রতিটি পরিবারের টেবিলে খাবার থাকে।’

এর আগেও ফিডিং আমেরিকাকে বড় অঙ্কের অনুদান দিয়েছেন টেইলর সুইফট। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ৫০ লাখ ডলার অনুদান দেন হারিকেন হেলেন ও মিল্টনের পর ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলোর সহায়তায়।

এ ছাড়া অতীতেও তিনি নানা মানবিক উদ্যোগে অর্থ সহায়তা করেছেন। ২০২৩–এ টেনেসিতে ঝড়ের পর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ১০ লাখ ডলার অনুদান দেন সুইফট। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কানসাস সিটি চিফসের সুপার বোল প্যারেডে নিহত ৪৪ বছর বয়সী এক নারীর পরিবারের জন্য দেন ১ লাখ ডলার সহায়তা।

সুইফটিদের উদ্যোগও আলোচনায়

সাম্প্রতিক সময়ে সুইফটিজ (টেইলর সুইফটের ভক্তরা) ফিডিং আমেরিকার জন্য তহবিল সংগ্রহে একজোট হন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে এসএনএপি ‘সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশনাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম’–এর সম্ভাব্য বরাদ্দ কমে যাওয়ার আশঙ্কার প্রেক্ষাপটে খাদ্যব্যাংক ও ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন তারা।

গত অক্টোবরে ‘সুইফটিজ ফর হোপ’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার চালিয়ে ভক্তদের ১৩ ডলার বা সামর্থ্য অনুযায়ী অনুদান দেওয়ার আহ্বান জানায়।

নতুন ডকুসিরিজ মুক্তি
দাতব্য কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার মধ্যেই গতকাল টেইলর সুইফট মুক্তি দিয়েছেন তাঁর তথ্যচিত্র ‘দ্য এন্ড অব অ্যান এরা’র শেষ দুটি পর্ব। তাঁর বহুল আলোচিত দ্য ইরাস ট্যুর নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্রটি দেখা যাচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ডিজনি প্লাসে।

