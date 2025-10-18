আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে স্ত্রীর আবেগঘন স্ট্যাটাস এবং...

দেশের শ্রোতাপ্রিয় গায়ক তপন চৌধুরীর সংগীতজীবনে অবদান ছিল আইয়ুব বাচ্চুর। প্রথম অডিও অ্যালবাম ‘তপন চৌধুরী’র সুরকার ও সংগীতায়োজক ছিলেন আইয়ুব বাচ্চু। এমন কথা প্রথম আলোকে জানিয়েছেন। আইয়ুব বাচ্চুকে স্মরণ করে তপন চৌধুরী বলেন, ‘আমার জীবনের প্রথম গান থেকে আমাদের একসঙ্গে পথচলা। সে আমার ক্যাসেট করেছে, ভিডিও করেছে। প্রথম ক্যাসেটের সংগীত পরিচালক ছিল সে। সে অনেক বড় একজন মিউজিশিয়ান, একজন কমপ্লিট মিউজিশিয়ান। অনেকে বলে, বাচ্চু শুধু রক গান করে। কিন্তু সব ধরনের কম্পোজিশন করতে পারত সে। সে ছিল ভার্সেটাইল একজন শিল্পী। সব ধরনের গান করতে পারত।’ নিজেদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ও স্মৃতি স্মরণ করে তপন চৌধুরী বলেন, ‘বাচ্চুর মা আমাকে বড় ছেলে মনে করত। প্রথম যখন গান শুরু করি, আশির দশকের শুরুর দিকে, ওর মা আমাকে বলছিল, “ও তপন, রবিন (আইয়ুব বাচ্চু) তো ঢাকা যাচ্ছে। ওর দিকে খেয়াল রাখিস। তুই ওকে দেখবি যে তুই ওর বড় ভাই। আমি চাই না, রবিন অন্য কিছু করুক। ও গান–বাজনাই করুক।” বাচ্চু কোনো ব্যবসা করেনি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু গানই করছে। সে আপাদমস্তক একজন শিল্পী। এই শিল্পীজীবনের মধ্য দিয়েই সে সবকিছু করছে। সন্তানদের বড় করছে, দেশের মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা পেয়েছে। এর বেশি আর কীই–বা চাওয়ার আছে। সে সার্থক, সে সফল।’ আইয়ুব বাচ্চুর প্রয়াণের আজ ৭ বছর। এদিন আইয়ুব বাচ্চু ও কুমার বিশ্বজিতের সঙ্গে একটি স্থিরচিত্র পোস্ট তপন চৌধুরী লিখেছেন , ‘তাঁর আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক। প্রিয় ভাই আইয়ুব বাচ্চু, তোমাকে আমরা গভীরভাবে মিস করি।’