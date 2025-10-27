গান

১১ বছরের বন্ধুত্ব, ৩৮ দিনের প্রেম শেষে বিয়ে

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
বিয়ের আয়োজনে জাহিদ নিরব ও সূচনা তাসনীমছবি : জাহিদ নিরবের সৌজন্যে

অনেকটা নীরবেই বিয়ে করলেন চিরকুট ব্যান্ডের একসময়ের কি–বোর্ডিস্ট এবং সুরকার–সংগীত পরিচালক ও গায়ক জাহিদ নিরব। ২৩ অক্টোবর রাতে ঢাকার নিকেতনে নিরবের বাসায় একেবারে ঘরোয়া আয়োজনে দুই পরিবারের সদস্যরা মিলে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন। প্রথম আলোকে বিয়ের খবরটি নিশ্চিত করেছেন জাহিদ নিরব।

জানা গেছে, নববধূকে নিয়ে তিনি এখন আছেন সৌদি আরবের মক্কায়, সেখানে তাঁরা ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে গেছেন। জাহিদ নিরবের স্ত্রীর নাম সূচনা তাসনীম, তিনি রূপচর্চাবিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী।

বিয়ে প্রসঙ্গে মক্কা থেকে জাহিদ নিরব বলেন, ‘আমাদের দুজনের বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ১১ বছরের। সে আমার খুবই ভালো একজন বন্ধু। আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেছে। আমার পথচলায় সব সময় একটা সাপোর্ট সিস্টেম হিসেবে পাশে ছিল। কয়েক মাস ধরে আমি তাকে পরবর্তী জীবনের পথচলায় সঙ্গী হিসেবে চাইছিলাম। প্রেমের প্রস্তাব দিই। একটা সময় সে আমার প্রস্তাবে সাড়া দেয়। ৩৮ দিনের প্রেম শেষে আমরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিই।’

জাহিদ নিরব বলেন, ‘আমার খুব ইচ্ছা ছিল, বিয়ের পর স্ত্রীসহ ওমরাহ পালন করতে আসব। ভিসা হওয়ার পরদিনই আমাদের নিকেতনের বাসায় দুই পরিবারের কাছের কয়েকজন মিলে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নিই। পরদিন মক্কার উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ি। এমন একজন বন্ধুকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। সবার কাছে আমাদের আগামী জীবনের জন্য দোয়া চাই।’

জাহিদ নিরব জানান, তাঁদের বিয়েতে উকিল বাবা হিসেবে ছিলেন ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করে আলোচনায় আসা জিয়াউল হক পলাশ। নিরব বলেন, ‘তিনি আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ, তাকে জীবনের এই যাত্রায় পেয়ে ভালো লেগেছে।’

