গান

ওজন ৪০ কেজিতে নামালেন কে–পপ তারকা, এরপর কী ঘটল

বিনোদন ডেস্ক
কে পপ তারকা সুংহি ও হিউনাকোলাজ

ওজন ঝরিয়ে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন জনপ্রিয় কে–পপ গায়িকা সুংহি। ইউটিউব চ্যানেল ‘মিম পিডি’–এর এক অনুষ্ঠানে ‘ও মাই গার্ল’ ব্যান্ডের এই সদস্য জানান, বর্তমানে তাঁর ওজন ৪০ কেজি।

সেই অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষার মধ্যে এক বিশেষজ্ঞ সুংহিকে বলেন, ‘উচ্চতার তুলনায় তোমার ওজন স্বাস্থ্যকর মাত্রার নিচে। তোমার জন্য ব্যায়াম যেমন জরুরি, তেমনি সঠিকভাবে খাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।’

ওজন কমানোর ফলে পারফরম্যান্সেও প্রভাব পড়ছে। এক প্রশ্নের জবাবে সুংহি স্বীকার করেন, ‘আমি প্রায়ই দুর্বল আর মাথাঘোরা অনুভব করি।’

কে–পপ গায়িকা সুংহি
ইনস্টাগ্রাম থেকে

বিষয়টি সুংহিকে ভালোই ভোগাচ্ছে। ফলে ইতিমধ্যে শরীরের প্রতি আলাদা নজর রাখতে শুরু করেছেন। তিনি জানান, নিয়মিত খাবার ও ব্যায়ামেও মনোযোগ দেন তিনি।

সুংহি একা নন, কে-পপের ঝলমলে মঞ্চে টিকে থাকতে অনেককেই ওজন ৪০ কেজিতে নামাতে দেখা গেছে। তারকাদের কেউ কেউ স্বীকার করেছেন, অল্প সময়ে ওজন কমানোর জন্য ক্র্যাশ ডায়েটও করেন। অনেকেই ক্লান্তি, মাথাঘোরা কিংবা খাদ্যাভ্যাসজনিত সমস্যার মতো শারীরিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যান।

আরেক কে–পপ গায়িকা হিউনাকেও এমন অভিজ্ঞতার মধ্যে যেতে হয়েছিল। ক্যারিয়ারের বৃহস্পতি যখন তুঙ্গে ছিল, তখন তিনিও ওজন ৪০ কেজিতে নামিয়ে এনেছিলেন।

কে–পপ গায়িকা হিউনা
ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

প্রচ্ছদকন্যা ব্ল্যাকপিঙ্ক তারকা রোজে

গত বছরের মে মাসে ‘সিজন বি সিজন’ নামে এক অনুষ্ঠানে হিউনা বলেন, ‘তখন আমার ওজন ছিল ৪০ কেজি। পুরো দিন আমি এক টুকরা গিমবাপ (সেদ্ধ ভাত, সবজি দিয়ে তৈরি রোল) খেয়ে পার করতাম। ২৬ বছর বয়সের দিকে এসে আমার শরীর ভেঙে পড়তে শুরু করে। আমি ভালো পারফর্ম করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শরীর আর সায় দিচ্ছিল না।’

এমবিসির ‘দ্য ম্যানেজার’ অনুষ্ঠানে হিউনার সাবেক ম্যানেজারও বলেন, ‘ডায়েট করতে গিয়ে হিউনা অনেকবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের আলাদা কর্মী রাখতে হয়েছিল, যাতে তিনি অতিরিক্ত ডায়েট না করে ফেলেন।’

এখন হিউনা প্রায় ৮ কেজি ওজন বাড়িয়েছেন। তিনি বলেন, এখন তিনি অনেক বেশি সুস্থ বোধ করেন।

সুংহি ও হিউনার ওজন কমানোর অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে আসার পর তাঁদের ভক্তরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। ভক্তদের দাবি, কে–পপ শিল্পীদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
তথ্যসূত্র: কোরিয়া টাইমস

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
গান থেকে আরও পড়ুন