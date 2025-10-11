সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে বাগ্দান সেরে সংগীতশিল্পী বললেন, সম্পর্কটা বেশ ইন্টারেস্টিং
‘দিল আমার’, ‘মেঘ মিলন’ ও ‘গা ছুঁয়ে বলো’—এই গানগুলো গেয়ে আলোচনায় আসেন গায়ক, সুরকার ও সংগীত পরিচালক তানজীব সারোয়ার। এই গায়ক এবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নিতে যাচ্ছেন। কনে সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট সাবা সানজিদা রহমান। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকার মিরপুর সেনানিবাস এলাকার সিএসডিতে তানজীব ও সাবার বাগ্দান সম্পন্ন হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে প্রথম আলোকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন তানজীব।
তানজীব সারোয়ার বলেন, ‘হ্যাঁ, আমাদের এনগেজমেন্ট হয়েছে। একেবারে পারিবারিকভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দুই পরিবারের কাছের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।’
সানজিদা রহমানের সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে তানজীব বলেন, ‘২০১৪ সালে আমার গাওয়া “দিল আমার” গানটি প্রকাশিত হয়। এরপর আমি ছায়ানটে গান শিখতে যাই। ছায়ানটে তখন নজরুলসংগীতে তালিম নিচ্ছিল সাবা। সেখানেই প্রথম সে আমাকে দেখে। এরপর আমার ফেসবুকে পোস্ট করা “দিল আমার” গানের প্রশংসা করে মন্তব্য করে। এরপর দীর্ঘ ১০ বছর আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। এ বছরের শুরুতে আমি হঠাৎ সাবার ফেসবুক স্টোরিতে পোস্ট করা পেইন্টিংয়ে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করি। তাঁকে অভিনন্দন জানাই। এরপর আমাদের আবার কথা শুরু হয়। একটা সময় জানতে পারি, সে সেনা কর্মকর্তা। এরপর আমি সরাসরি তাঁকে বলি, এখন প্রেম করার বয়স নেই, আমরা যদি সম্পর্কটা এগিয়ে নিতে চাই, তাহলে বিয়ে করাটাই উত্তম। দুই পরিবারের কথাবার্তা। এরপর সময়–সুযোগ বুঝে আমরা আংটিবদলের দিনক্ষণ ঠিক করি। সামনে সুবিধাজনক সময়ে আমাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হবে।’
কনে প্রসঙ্গে তানজীব সারোয়ার বলেন, ‘আমাদের সম্পর্কটা ইন্টারেস্টিং—ও আর্মি অফিসার, আমি গায়ক। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটা বিরল; আমি এমনটা দেখিনি, শুনিনি। আমার মনে হয় না কোথাও কোনো দেশে আর্মি অফিসার ও গায়কের বিয়ে হয়েছে। ও আর্মিতে লং কোর্স করেছে। এখন লেফটেন্যান্ট পদে রয়েছে। ওদের বাসা ঢাকার ওয়ারীতে।’
তানজীব সারোয়ার ২০১১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগীতাঙ্গনে প্রবেশ করেন। তানজীবের প্রথম একক অ্যালবাম ‘অন্দরমহল’ প্রকাশ পায় ২০১১ সালে। ২০১৪ সালে প্রকাশ পায় তাঁর দ্বিতীয় একক অ্যালবাম ‘মেঘবরণ’। ২০১৬ সালে সিডি চয়েজের ব্যানারে প্রকাশ পায় তাঁর তৃতীয় একক অ্যালবাম ‘হৃদমোহিনী’। সিনেমার গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন তানজীব সারোয়ার। ২০২৩ সালে রায়হান রাফী পরিচালিত ‘সুড়ঙ্গ’ চলচ্চিত্রের ‘গা ছুঁয়ে বলো’ গানের মাধ্যমে সিনেমার গানে অভিষেক ঘটে তাঁর। সম্প্রতি ‘পায়েল’ নামের একটি সিনেমায়ও তিনি গান গেয়েছেন। এই গানে তাঁর সহশিল্পী কোনাল। রায়হান খান পরিচালিত ছবিটিতে অভিনয় করেছেন জিয়াউল রোশান ও আশনা হাবিব ভাবনা।