গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস, ২৭ কেজি ওজন কমিয়ে চমকে দিলেন জনপ্রিয় গায়িকা

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস, ২৭ কেজি ওজন কমিয়ে চমকে দিলেন জনপ্রিয় গায়িকা
এই সময়ের আলোচিত গায়িকা মেগান ট্রেইনর। ‘অল আবাউট দ্যাট বেজ’ ও ‘ডিয়ার ফিউচার হাজব্যান্ডের’ মতো গান দিয়ে তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন গ্র্যামিজয়ী এই গায়িকা। আজ এই গায়িকার জন্মদিন, ৩২-এ পা দিলেন মেগান। জন্মদিন উপলক্ষে জেনে নেওয়া যাক তাঁর ওজন কমানোর গল্প।
নতুন মেগান
সম্প্রতি সাক্ষাৎকারে মেগান জানিয়েছেন তিনি ৬০ পাউন্ড বা ২৭ কেজি ওজন ঝরিয়েছেন। তাঁকে প্রথম দেখায় অনেকে চিনতেও পারেননি। মেগান জানান, এই যাত্রা শুরু হয় গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস ধরা পরার পর।
তিনি বললেন, ‘আমি ভেবেছিলাম, যদি আমি সারা জীবন ট্যুর করতে চাই, যদি আমি আমার সন্তানদের বড় করতে চাই, তাহলে আমার স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে। আমি শক্তিশালী হতে চাই।’
মেগানের সংসার
মেগানের দুই সন্তান রয়েছে—রিলি (৪) ও ব্যারি (২)। স্বামী ড্যারিল সাবারার সঙ্গে তিনি পরিবারের খেয়াল রাখার পাশাপাশি নিজের সুস্থতার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি জানান, ‘আমি আমার হরমোন, স্বাস্থ্য সব খেয়াল করি।’
সমালোচনা ও চ্যালেঞ্জ
ওজন কমানোর পর মেগান সমালোচনার মুখে পড়েছেন। তিনি বললেন, আমার ওজন কমানো নিয়ে অনেক মানুষ নেতিবাচক মন্তব্য করেছে। আমি প্রথমবারের মতো নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এত সমালোচনা পেয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।’
এই নেতিবাচকতার মোকাবিলা তিনি গান ও থেরাপির মাধ্যমে করেন। নতুন গান ‘স্টুল ডোন্ট কেয়ার’-তে তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।
ফিটনেস ও স্বাস্থ্যযাত্রা
দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর মেগান ও তাঁর স্বামী স্বাস্থ্য ও ফিটনেসের দিকে মনোযোগী হন। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁরা ব্যবহার করেছেন একটি ওজন নিয়ন্ত্রণের ওষুধ। মেগান বলেন, ‘আমরা চাই পেশিকে শক্তিশালী রাখতে। আমরা অনেক পরিশ্রম করেছি, তাই এটা ঠিক রাখতে হবে।’ বর্তমানে তিনি সপ্তাহে তিনবার জিমে ব্যায়াম করেন আর স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখেন।
ওজন কমার পাশাপাশি মেগান প্রিয় কফি পানও বাদ দিয়েছেন। এটা তাঁর হজমে গন্ডগোল করছিল, তাই অপ্রিয় হলেও কফি বাদ দিয়েছেন তিনি।
আত্মবিশ্বাস ও শক্তি
মেগান তাঁর ফিটনেস যাত্রা সম্পর্কে বললেন, ‘আমি এখন সত্যিই চমৎকার বোধ করি। নিজেকে ভালোবাসতে শিখেছি এবং এটা বলতে কোনো লজ্জা নেই।’
পিপলডটকম অবলম্বনে