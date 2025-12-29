গান

মঞ্চে গাইছিলেন ‘পাসুরি’ গায়িকা, হঠাৎ ড্রোন তেড়েফুঁড়ে এল

বিনোদন ডেস্ক
সংগীতশিল্পী শে গিলশিল্পীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

কোক স্টুডিও পাকিস্তানে ‘পাসুরি’ গেয়ে দুনিয়াজুড়ে পরিচিতি পেয়েছেন সংগীতশিল্পী শে গিল। ইসলামাবাদে এক কনসার্টে গাইতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন তিনি।

গত রোববার মঞ্চে গাইছিলেন তিনি, এর মধ্যে কনসার্টে ব্যবহৃত একটি ড্রোন তাঁর দিকে তেড়েফুঁড়ে আসে। শে গিলের হাতে গুরুতম জখম হয়েছে।

সংগীতশিল্পী শে গিল
শিল্পীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

‘পাসুরি’ গায়িকাকে নিয়ে অজানা তথ্য

এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ঘটনার আদ্যোপান্ত তুলে ধরেছেন শে গিল। তিনি লিখেছেন, ‘আমি পার্ক ভিউ সিটি ইসলামাবাদে পারফর্ম করছিলাম। সেখানে একটি ড্রোনের নিয়ন্ত্রণ একজন অপেশাদার ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছিল। ড্রোনটি খুব দ্রুতগতির ছিল এবং সোজা আমার দিকে চলে আসে। আমার হাত জখম হয়েছে।’

শে গিল জানান, তিনি টিটেনাসের ইনজেকশন নিয়েছেন। আপাতত ঠিক আছেন।
তিন দিনের পার্ক ভিউ সিটির গ্র্যান্ড কার্নিভ্যালে সাহির আলী বাগ্গা ও ফালাক শাব্বিরসহ আরও কয়েকজন জনপ্রিয় গায়ক গেয়েছেন।

সংগীতশিল্পী শে গিল
শিল্পীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

৮৩ কোটি ছাড়িয়েছে ‘পাসুরি’

২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ‘পাসুরি’ গেয়ে প্রাদপ্রদীপের আলোয় আসেন শে গিল। এখন পর্যন্ত গানটি ইউটিউবে ৯৩ কোটির বেশিবার দেখেছেন দর্শক। কোক স্টুডিও পাকিস্তানের ইতিহাসে ইউটিউবে সবচেয়ে বেশি ‘ভিউ’ পেয়েছে ‘পাসুরি’।

‘পাসুরি’ গানে সাফল্য পাওয়ার পর তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এই বছর ক্যারিয়ারের প্রথম একক গান প্রকাশ করেন শে গিল।

ডন অবলম্বনে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
গান থেকে আরও পড়ুন