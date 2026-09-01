বিয়ের পাঁচ মাসের মাথায় ঘর ভাঙল বাদশাহর, নায়িকার রহস্যময় পোস্ট নিয়ে জল্পনা

বিয়ের পাঁচ মাসের মাথায় ঘর ভাঙল বাদশাহর, নায়িকার রহস্যময় পোস্ট নিয়ে জল্পনা
বিয়ের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় সংগীতশিল্পী ও র্যাপার বাদশাহ ও অভিনেত্রী ইশা রিখি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যৌথ বিবৃতি দিয়ে বিচ্ছেদের খবর জানিয়েছেন তাঁরা। তবে এই ঘোষণার পর অভিনেত্রী ওয়ামিকা গাব্বির একটি রহস্যময় পোস্ট নতুন করে কৌতূহল তৈরি করেছে।
৩১ আগস্ট বাদশাহ ও ইশা তাঁদের বিচ্ছেদের কথা প্রকাশ্যে জানান। যৌথ বিবৃতিতে দুজনই জানান, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই তাঁরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দীর্ঘ আলোচনা ও চিন্তাভাবনার পরই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
বিবৃতিতে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের এই কঠিন সময়ে গোপনীয়তাকে সম্মান করার অনুরোধও জানিয়েছেন বাদশাহ ও ইশা। তবে তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।
গত মার্চে ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ে করেছিলেন বাদশাহ ও পাঞ্জাবি অভিনেত্রী ইশা রিখি। বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তাঁদের নিয়ে ভক্তদের আগ্রহ ছিল বেশ। কিন্তু পাঁচ মাসের মধ্যেই সেই সম্পর্কের ইতি টানার খবর স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় বিনোদন অঙ্গনে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
বিচ্ছেদের খবর প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনায় চলে আসেন অভিনেত্রী ওয়ামিকা গাব্বি।
তিনি একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু রহস্যময় বার্তা পোস্ট করেন—‘সত্য একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই।’ ওয়ামিকা তাঁর পোস্টে বাদশাহ বা ইশা রিখির নাম উল্লেখ করেননি। ফলে তাঁর এই মন্তব্যের প্রকৃত প্রেক্ষাপট কী, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। কিন্তু পোস্টটি প্রকাশের সময় এবং বাদশাহ-ইশার বিচ্ছেদের খবর সামনে আসার কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে।
অনেকে পোস্টটির সঙ্গে সদ্য প্রকাশিত বিচ্ছেদের খবরের যোগসূত্র খুঁজছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক না জেনে শুধু পোস্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়।
এ বিষয়ে ওয়ামিকা গাব্বি বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দেননি। ফলে তাঁর একটি ছোট্ট বাক্যই এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।
ভারতীয় সংগীতাঙ্গনের অন্যতম জনপ্রিয় র্যাপার বাদশাহ তাঁর গান ও পেশাগত সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও প্রায়ই আলোচনায় থাকেন।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে