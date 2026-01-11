গান

তাহসান–রোজার বিয়ে থেকে বিচ্ছেদ, এক বছরে যা যা হলো

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
তাহসান ও রোজা। কোলাজ

সম্প্রতি তাহসান ও রোজা আহমেদের বিবাহবার্ষিকীর এক বছর পূর্ণ হলেও দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায়নি। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন মহলে বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তিজীবন নিয়ে চলমান নানা গুঞ্জনের অবসান ঘটালেন তাহসান নিজেই। শনিবার এ সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা প্রথম আলোকে জানান, তাঁদের বিচ্ছেদের ঘটনা সত্য। গত কয়েক মাস ধরেই আলাদা থাকছেন তাঁরা। একনজরে দেখে নেওয়া যাক বিয়ে থেকে বিচ্ছেদের খবর পর্যন্ত তাহসান ও রোজার যত ঘটনা।

রোজা আহমেদ
ছবি: ইনস্টাগ্রাম

এক বছর আগে মেকওভার আর্টিস্ট রোজা আহমেদকে পারিবারিকভাবে বিয়ে করেন তাহসান খান। চার মাসের পরিচয় থেকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। দুজনই নিজেদের পছন্দের কথা একে অন্যকে জানান। পরে পারিবারিকভাবে বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়। বিয়ের আয়োজন থেকে প্রথম আলোকে তাহসান বলেছিলেন, ‘শুভ কাজটা আমরা আজ সেরেছি। আমরা যেন একসঙ্গে সুন্দরভাবে পথ চলতে পারি, সেই দোয়া চাই।’
বিয়ের পরপরই তাঁরা হানিমুনে উড়াল দেন মালদ্বীপে। হানিমুন থেকে ‘জীবনবুননে সুতো আমাদের অসীমগ্রথিত। এ প্রেম সুদৃঢ় স্বর্গমথিত’, এমন একটি ক্যাপশন দিয়ে কয়েকটি স্থিরচিত্র ও একটি ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করেছিলেন রোজা আহমেদ।

গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে দুজনের একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজার একটি দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। ভিডিওটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন রোজা আহমেদ। সেখানে দেখা যায়, নিউইয়র্কের রাস্তায় হালকা বৃষ্টির মধ্যে হাঁটছেন তাঁরা। এক ভিডিওতে তাহসান রোজার কাঁধে হাত রেখে হেঁটে যাচ্ছেন, আরেকটিতে রোজার হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন দুজন। নাটকের মতো রোমান্টিক সেই দৃশ্যে ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে গান।
সেই সময় তাহসানের মুখে গুনগুন করে গান গাওয়ার দৃশ্যটিও নজর কাড়ে ভক্তদের। এরপর একসঙ্গে তাঁদের সুইমিংপুলে দেখা যায়। যে স্থিরচিত্রগুলো ভক্তদের নজর কাড়ে। এমন দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে গতকাল শনিবার হঠাৎ করেই জানা যায় তাঁদের বিচ্ছেদের খবর।

তাহসান খান
ইনস্টাগ্রাম

তাহসান প্রথম আলোকে সাক্ষাৎকারে জানান, জুলাই মাসের পর থেকে সম্পর্কের ছন্দপতন ঘটে। তাঁরা এ সময় আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময়ই গান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তাহসান। প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ সংগীতশিল্পী আরও বলেন, ‘গত সেপ্টেম্বরে আমি অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে আসি। সেই ট্যুরের আগে থেকেই আমরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই সময় থেকেই আমি ফেসবুক ও গান থেকে দূরে রয়েছি।’

বিচ্ছেদের বিষয় নিয়ে আর কিছু বলতে চাননি তাহসান। ‘এখন আমি আসলে পাবলিকলি কিছু বলতে চাই না। সঠিক সময় এলে বলব।’ বলেন এ সংগীতশিল্পী। বিচ্ছেদ নিয়ে এখনো মন্তব্য করেননি রোজা আহমেদ। এমনকি তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেজের কভার ফটো থেকে ইনস্টাগ্রামে দুজনের বিয়ে ও বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি এখনো রয়েছে। তবে এই তারকার কী কারণে বিচ্ছেদ ঘটতে যাচ্ছে সেটা নিয়েও নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এসব প্রসঙ্গে তাহসান আপাতত কথা বলতে চান না।

