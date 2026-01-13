পাকিস্তানের ‘দরদ’ দেখানোর প্রয়োজন নেই, বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রসঙ্গে হামিন

পাকিস্তানের ‘দরদ’ দেখানোর প্রয়োজন নেই, বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রসঙ্গে হামিন
আইসিসির অনুরোধ সত্ত্বেও টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে গিয়ে খেলবে না—এই অবস্থান থেকে সরে আসেনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নিরাপত্তাশঙ্কার কথা উল্লেখ করে ভারতে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে (আইসিসি) আবারও জানিয়ে দিয়েছে বোর্ড। বিসিবির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার ও মাইলস ব্যান্ডের সদস্য হামিন আহমেদ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বিসিবির সিদ্ধান্তকে ‘চমৎকার’ বলে মন্তব্য করেন। তিনি লিখেছেন, এখন যেহেতু বিসিবি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভারতে একেবারেই খেলবে না—ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাহলে এখন বাংলাদেশের উচিত সব ম্যাচ বাংলাদেশেই খেলা! শ্রীলঙ্কায় নয়, আর কোনো ‘গণহত্যাকারী’ পাকিস্তানের তথাকথিত ‘দরদ’-এরও কোনো প্রয়োজন নেই।
এর আগে পাকিস্তানের একটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ যখন ভারতে গিয়ে ম্যাচ খেলবে না, তখন টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশের ম্যাচগুলো পাকিস্তান তাদের দেশে আয়োজনের আগ্রহ দেখায়। পাকিস্তানের জিও টিভিকে পিসিবির একটি সূত্র জানায়, বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের জন্য পাকিস্তানের মাঠগুলো প্রস্তুত রয়েছে এবং শ্রীলঙ্কার ভেন্যু পাওয়া না গেলে পাকিস্তান বিকল্প হিসেবে এগিয়ে আসতে পারে।
এ প্রসঙ্গে হামিন আহমেদ তাঁর পোস্টে পাকিস্তানে ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। তিনি লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য পাকিস্তানের এমন “উদারতার” প্রয়োজন নেই। পাকিস্তান, যে দেশটি লজ্জাজনকভাবে তাদের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার, সেরা অধিনায়ক ও সেরা নেতা ইমরান খানকে কারাগারে আটকে রেখেছে—যিনি দেশের মানুষের কাছে ভীষণভাবে জনপ্রিয়, অথচ বর্তমান অবৈধ সরকার তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে! এমন একটি দেশ, যা অর্থনৈতিকভাবে আমাদের চেয়েও অনেক পিছিয়ে এবং যাদের ক্রিকেট–বিশ্ব র্যাঙ্কিং একেবারে তলানিতে! আমাদের প্রতি পাকিস্তানের কোনো “উদারতা” দরকার নেই।’
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশের সব ম্যাচ বাংলাদেশে আয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে হামিন আহমেদ লিখেছেন,‘ক্রীড়া উপদেষ্টা ও বিসিবির উচিত, আইসিসির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ও সফলভাবে আলোচনা করা, যেন ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে সব ম্যাচ বাংলাদেশেই আয়োজন করা যায়। কেন নয়? আমাদের মাঠ আছে, অবকাঠামো আছে, সুবিধা আছে, ক্রিকেটপাগল দর্শক আছে, এর আগেও আমরা বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক ছিলাম। এর বাইরে আর কী দরকার? সব ম্যাচ হোক এক বাংলাদেশেই!’
বাংলাদেশ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো আয়োজনের ক্ষেত্রে সমঝোতায় পৌঁছাতে যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে এর দায় ক্রীড়া উপদেষ্টা ও বিসিবিকে নিতে হবে জানিয়েছেন হামিন আহমেদ। তিনি লিখেছেন, ‘শুধু বড় বড় কথা বললেই চলবে না। বাংলাদেশের ক্রিকেটের মঙ্গলের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা বাংলাদেশকে মাঠে দেখতে চাই। সেটা নিশ্চিত করুন!’
সবশেষে হামিন আহমেদ আইসিসি থেকে পাঠানো চিঠি প্রকাশের দাবিও তোলেন। তিনি বলেন, আইসিসি যে কিছু শর্ত দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে, সেই চিঠি প্রকাশ করা উচিত। ক্রিকেটার ও ক্রিকেটপ্রেমীদের বিষয়টি জানার অধিকার আছে।