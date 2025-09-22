জুবিনের মৃত্যু ঘিরে বিতর্ক, পানিতে নামতে জোরাজুরি?
জনপ্রিয় ভারতীয় গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যু নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ময়নাতদন্তে স্পষ্ট হয়েছে, পানিতে ডুবেই প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁকে কি জোর করে পানিতে নামতে বাধ্য করা হয়েছিল? এমন প্রশ্ন তুলছেন অনুরাগীরা।
ঘটনার আগে একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই সেই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা এখনো যাচাই হয়নি।
পার্টি থেকে সমুদ্রে
ঘটনার আগের রাতে একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন সন্দীপন গার্গ, শেখর গোস্বামী ও গায়কের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সিদ্ধার্থ শর্মা। সেখানে মদ্যপানের ব্যবস্থাও ছিল বলে জানা গেছে। পরদিন সকালে তাঁরা সমুদ্রের উদ্দেশে রওনা হন। জুবিনও ছিলেন সঙ্গে।
গায়কের কাছের মানুষেরা বলছেন, পানিতে নামতে ভয় পেতেন তিনি। তা সত্ত্বেও তাঁকে স্কুবা ডাইভিং করতে বলা হলো কেন, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সঙ্গে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থাও ছিল না বলে অভিযোগ।
ভিডিওতে কী দেখা গেল
প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, শেখর গোস্বামী বারবার গায়ককে পানিতে নামতে বলছেন। একপর্যায়ে জুবিন বলেন, শেখরই একসময় তাঁকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন। উত্তরে শেখর বলেন, ‘আরে, চলো চলো।’ জুবিন তখন প্রশ্ন করেন, ‘তুমিও আমার সঙ্গে যাবে তো?’ শেখর আশ্বাস দেন, ‘জলে নামলে কিছু হবে না।’
উপস্থিত অন্য একজন বলেন, ‘তুমি যাও, কিন্তু তোমায় ফিরে আসতে হবে।’ আরেকজন তখন হেসে বলেন, ‘এটা খুবই সহজ। তুমি ফিরে আসবেই।’
যদিও শেখর গোস্বামী এক সাক্ষাৎকারে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
লাইফ জ্যাকেট নিয়েও ধোঁয়াশা
ভিডিওতে দেখা গেছে, জুবিনকে লাইফ জ্যাকেট পরানোর চেষ্টা করছেন একজন। তবে তিনি রাজি হননি। কেন যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া হলো না, কেন তাঁকে পানিতে নামতে চাপ দেওয়া হলো, এসব প্রশ্ন তুলছেন অনুরাগীরা।
গায়কের মৃত্যুর পর পরিবার, সহকর্মী আর ভক্তরা শোকাহত। কিন্তু পাশাপাশি বাড়ছে ধোঁয়াশা—এই মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা, নাকি গাফিলতির ফল?
