জুবিন গার্গের মৃত্যু, ড্রামারকে গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পরাল পুলিশ

জুবিন গার্গের মৃত্যু, ড্রামারকে গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পরাল পুলিশ
প্রয়াত ভারতীয় গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যুতে ড্রামার শেখরজ্যোতি গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে আসাম পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়ে গত শুক্রবারই সাঁতার কাটার সময় রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় তাঁর। বিদেশের মাটিতে জুবিনের আকস্মিক প্রয়াণে অনেকেই ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়েছেন! তার ভিত্তিতেই আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা সম্প্রতি তদন্তের জন্য পুলিশের বিশেষ দলকে নির্দেশ দেন। গায়কের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর এবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার হলেন জুবিনের টিমের ড্রামার শেখরজ্যোতি। খবর দ্য টেলিগ্রাফের
বছরখানেক ধরেই জুবিনের সঙ্গে কাজ করছেন শেখরজ্যোতি। অভিযোগ, তাঁর আমন্ত্রণেই জলে নেমেছিলেন জুবিন। কিন্তু সাঁতরে আর পারে ফেরা হয়নি তাঁর। জলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন গায়ক। গত বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির গরিগাঁওয়ের বাড়ি থেকে জুবিনের টিমের ড্রামারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের বিশেষ টিম। পাশাপাশি এদিন নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালের উদ্যোক্তা শ্যামকানু মোহন্ত ও জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চালান পুলিশ কর্মকর্তারা।
সূত্রের খবর, শিগগিরই শেখরজ্যোতি গোস্বামীর মতো তাঁদের হাতেও হাতকড়া উঠতে পারে। মোহন্তর পাশাপাশি সিঙ্গাপুর-আসাম অ্যাসোসিয়েশনের বেশ কয়েকজন সদস্যকেও সিআইডি হেফাজতে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।
সিঙ্গাপুরের নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর পারফর্ম করার কথা ছিল জুবিনের। কিন্তু তার আগেই তিনি দুর্ঘটনায় মারা যান। জুবিনের মৃগীরোগের সমস্যা ছিল। জলের তলদেশে স্কুবা ডাইভিং করতে নেমে প্রাণ হারান তিনি। তবে আসল কারণ জানতে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী।