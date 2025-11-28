‘পোস্ট অফিস সোসাইটি’র প্রথম অ্যালবাম শোনা যাবে বিনা মূল্যে
দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের পথচলার পর অবশেষে ডেব্যু অ্যালবাম প্রকাশ করল ব্যান্ড পোস্ট অফিস সোসাইটি। অ্যালবামের নাম ‘ইয়ারস ইন রেজোন্যান্স’। বহু বছরের এলোমেলো সংগীতযাত্রা, লাইভ পরিবেশনা ও ভাবনার সংগৃহীত প্রতিধ্বনিই জায়গা পেয়েছে এই অ্যালবামে। দুই দশকের প্রতিধ্বনি নিয়ে প্রকাশিত এই অ্যালবামের মধ্য দিয়ে পোস্ট অফিস সোসাইটি তাদের দীর্ঘ সংগীতযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরল।
নগরজীবনের নীরব সাক্ষী কাককে রূপক হিসেবে সামনে এনে বরাবরই ভিন্নধারার চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ হাজির করে ‘পোস্ট অফিস সোসাইটি’। ব্যান্ডের দর্শনে রঙের কোনো শ্রেণিবিভাগ নেই—সবাই কালো, সবাই ধূসর। গায়ের রং নয়, সুরের রঙেই এক হওয়ার বিশ্বাস থেকেই গড়ে ওঠে এই ‘সোসাইটি’। এখানে কেউ স্থায়ী সদস্য নন, আবার কেউ অতিথিও নন—সময় ও সুরের সঙ্গে যাঁরা একাত্ম হতে পেরেছেন, তাঁরাই এই যাত্রার অংশ হয়েছেন।
ব্যান্ড সূত্রে জানা গেছে, অ্যালবামটির জন্ম খানিকটা হঠাৎই। ধানমন্ডির গ্যেটে ইনস্টিটিউটে একটি লাইভ কনসার্টে গান পরিবেশনের সময় ওই আয়োজনের অডিও ট্র্যাকগুলো আলাদাভাবে রেকর্ড করার ভাবনা আসে ব্যান্ডের গিটারিস্ট বখতিয়ার হোসেনের মাথায়। সেখান থেকেই সিদ্ধান্ত—এই লাইভ রেকর্ডিংগুলো নিয়েই তৈরি হবে পোস্ট অফিস সোসাইটির প্রথম অ্যালবাম।
‘ইয়ারস ইন রেজোন্যান্স’-এর গানগুলোতে উঠে এসেছে সমাজ ও ব্যক্তিসত্তার টানাপোড়েন, অভিমান, আত্মানুসন্ধান ও স্মৃতির দায় স্বীকারের গল্প। অ্যালবামের গানগুলো সাজানো বাস্তবতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ফাঁকফোকরগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরে; যেখানে কখনো আছে সমাজের চাপের নিচে নিজেকে হারানোর বেদনা, কখনো পুরোনো সময় ও অনুভূতির কাছে ফিরে যাওয়ার তাগিদ।
পোস্ট অফিস সোসাইটির গানগুলো শ্রোতাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে বিনা মূল্যে। অ্যালবামের সব গান শোনা যাবে অনলাইনে—নির্দিষ্ট লিংকে ভিজিট করে অথবা কিউআর কোড স্ক্যান করে।
ব্যান্ডের সদস্য: আবিদ হাসান নূর (সেতু), শম হোসেন নূর, বখতিয়ার হোসেন, মোহাম্মদ দানেশ, নাঈম মোরশেদ, আনোয়ার শফিক, মারুফ আনোয়ার। পুরোনো সদস্য: লাবু রহমান, আহসানুল হাদি, মাহফুজ মালেক, তারেক বিন তাহের, বারট নন্দিত আরেং, কারিব আহমেদ, জাহিদ আহম্মদ সিদ্দিকী, তৌফিক আরেফিন, সৈয়দ সাজ্জাদ আলী, রিকার্ডো বালিয়াস্তেরি, নাভিন ইকবাল, সাফায়াত সাকিবসহ অনেকে।