আবারও চমকে দিলেন বিবার
গত ১১ জুলাই কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই নতুন অ্যালবাম ‘সোয়াগ’ মুক্তি দেন জাস্টিন বিবার। এবার আরও বড় চমক, গত শুক্রবার ‘সোয়াগ’ অ্যালবামের সিকুয়েল ‘সোয়াগ ২’ মুক্তি দিয়ে আবার আলোচনায় ৩১ বছর বয়সী কানাডীয় গায়ক।
এই অ্যালবামে গান রয়েছে মোট ২৩টি। অতিথি শিল্পীদের মধ্যে আছেন টেমস, লিল বি, বাকার, হারিকেন ক্রিস ও ইডি বেঞ্জামিন। প্রথমে ইউটিউব মিউজিকে আসে অ্যালবামটি, পরে পাওয়া যায় অন্যান্য স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে।
অ্যালবাম প্রকাশের আভাস মিলেছিল বৃহস্পতিবার সকালেই। লন্ডনের রাস্তায় বিলবোর্ড আর ওয়েস্ট হলিউডে ব্যানার টাঙানো হয়, আগের অ্যালবামের মতোই ঘরোয়া প্রচারণার ধাঁচে। ইনস্টাগ্রামে বিবার নিশ্চিত করেন, মধ্যরাতেই আসছে তাঁর নতুন রেকর্ড।
এক মাস ধরে স্টুডিও থেকে ছবি শেয়ার করছিলেন বিবার। এতে জল্পনা শুরু হয়েছিল যে তিনি আবারও নতুন কিছু নিয়ে আসছেন। এর আগে প্রকাশিত ‘সোয়াগ’ অ্যালবাম নিয়েও একইভাবে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। দুই অ্যালবাম মিলিয়ে এখন মোট ৪৪টি গান প্রকাশ করেছেন বিবার। প্রকাশের পরপরই সোয়াগ পৌঁছে যায় বিলবোর্ডের অ্যালবাম চার্টের দুইয়ে, এ ছাড়া গড়ে স্ট্রিমিংয়ের রেকর্ড।
কয়েক বছর ধরে জাস্টিন বিবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন অসুস্থতা, কনসার্ট স্থগিত করা আর স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না—এমন সব বিষয় নিয়ে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে বিবারের সঙ্গে গানের যেন অলিখিত একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। অবশেষে টানা দুই অ্যালবাম দিয়ে যেন সব পুষিয়ে দিলেন গায়ক।
দুই অ্যালামের নামে সোয়াগ কেন, এটা নিয়েও বিস্তর চর্চা চলছে। ধারণা করা হচ্ছে, অ্যালবামের নাম বিবার নিয়েছেন ২০১২ সালে প্রকাশিত নিজের হিট গান ‘বয়ফ্রেন্ড’ থেকে। যে গানের লাইন ছিল এমন, ‘সোয়াগ, সোয়াগ, সোয়াগ, অন ইউ।’ চার বছর পর নতুন দুই অ্যালবাম প্রকাশে ভক্ত ও সহশিল্পীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। অনেকেই গায়ককে শুভকামনা জানিয়েছেন। ব্যক্তিগত জটিলতা কাটিয়ে গানে ফেরার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।
তথ্যসূত্র: ভ্যারাইটি