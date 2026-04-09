গান

জাপানে ‘বৈশাখী মেলা’ গান শোনাবেন আঁখি আলমগীর ও আরফিন রুমি

বিনোদন ডেস্ক
আরফিন রুমি ও আঁখি আলমগীরকোলাজ

বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নিতে জাপানের মাটিতে আবারও বসছে বাঙালির প্রাণের উৎসব ‘বৈশাখী মেলা ২০২৬’। ১২ এপ্রিল রবিবার, সাইতামা প্রিফেকচারের মিশাতো সিটির মনোরম লিতপিয়া পার্কে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বৈশাখী মেলা জাপান ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে আয়োজিত উৎসবটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলায় পরিণত হবে বলে আশা করছেন আয়োজকেরা।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এবারের মেলার প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকছেন বাংলাদেশের কণ্ঠশিল্পী আঁখি আলমগীর ও আরফিন রুমি।

মিউজিক টিমে থাকছেন বাপ্পি, রানা, উজ্জ্বল ও মেহেদী। প্রবাসের কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে একটুকরা বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আয়োজনের পোস্টার

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাপানে বসবাসরত নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালি সংস্কৃতিকে পরিচিত করা এবং প্রবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করাই এ মেলার মূল উদ্দেশ্য। ১২ এপ্রিল সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে মেলা শুরু হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
