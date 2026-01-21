‘চুপি চুপি বলো কেউ জেনে যাবে’, সেই গানের স্মৃতি সামনে আনলেন খুরশীদ আলম
প্রায় ৫০ বছর আগে মুক্তি পায় ইবনে মিজান পরিচালিত সিনেমা ‘নিশান’। এতে অভিনয় করেন চিত্রনায়ক জাভেদ, ববিতা, সুচরিতা ও জসীম। ছবিতে জাভেদ-ববিতার ঠোঁটে ‘চুপি চুপি বলো কেউ জেনে যাবে’ গানটি শোতৃপ্রিয়তা পায়। বাংলা সিনেমার কালজয়ী এ গানের কণ্ঠ দিয়েছিলেন খুরশীদ আলম ও রুনা লায়লা। আজ বুধবার সকালে চিত্রনায়ক জাভেদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে স্মৃতিচারণা করেছেন সংগীতশিল্পী খুরশীদ আলম। প্রথম আলোকে তিনি জানান, এমন স্মার্ট মানুষ তিনি দেখেননি।
বুধবার দুপুরে খুরশীদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘সে সময় প্রতিটা গানের রেকর্ডিংয়ে নির্মাতা, প্রযোজকের সঙ্গে শিল্পীরাও থাকতেন। ‘‘চুপি চুপি বলো কেউ জেনে যাবে’’ গানের রেকর্ডিংয়ের সময় জাভেদ ভাইও উপস্থিত ছিলেন। অনেক মজা করেছিলাম সবাই।’
খুরশীদ আলম আরও বলেন, ‘উনি সব সময় সাদা জামা পড়তেন। উনি দেখতে তো এত স্মার্ট আর অমায়িক ছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে বেহেশতবাসী করুক।’
গান ছাড়াও জাভেদের সঙ্গে বিদেশ সফর করেছেন খুরশীদ আলম। সেই স্মৃতি মনে করে খুরশীদ আলম বলেন, ‘জাভেদ ভাইয়ের সঙ্গে কাতার সফরে গিয়েছিলাম। প্রয়াত সংগীতশিল্পী পিলু মমতাজও সে সফরে ছিলেন। অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছিল।’
দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর চলচ্চিত্র অভিনেতা ইলিয়াস জাভেদ মারা গেছেন। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার উত্তরার একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার উত্তরার একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি। প্রথম আলোকে জাভেদের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর চিত্রনায়িকা স্ত্রী ডলি চৌধুরী। অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন।
১৯৬৪ সালে উর্দু ভাষার চলচ্চিত্র ‘নয়ি জিন্দেগি’ দিয়ে অভিনয়জীবন শুরু হয় জাভেদের। তাঁর অভিনীত আলোচিত ছবির তালিকায় রয়েছে ‘মালকা বানু’, ‘অনেক দিন আগে’, ‘শাহজাদী’, ‘নিশান’, ‘রাজকুমারী চন্দ্রবান’, ‘কাজল রেখা’, ‘সাহেব বিবি’ ইত্যাদি।