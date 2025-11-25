বিয়ে করলেন গায়িকা পূজা, পাত্র কে

বিয়ে করলেন গায়িকা পূজা, পাত্র কে
বিয়ে করলেন সংগীতশিল্পী বাঁধন সরকার পূজা। গতকাল বিয়ে করেছেন তিনি। পাত্রের নাম শুভংকর সেন; তিনি পেশায় একজন মডেল, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিও করেন।
আজ দুপুরে প্রথম আলোকে পূজা বলেন, ‘বছরখানেক আগে আমাদের পরিচয়, পরে বন্ধুত্ব হয়েছে। পারিবারিকভাবে আমরা বিয়ে করেছি।’
স্বামীকে নিয়ে পূজা বলেন, ‘ও (শুভংকর সেন) খুবই ভালো মানুষ। আমাকে খুব ভালো বোঝে, আমার কেয়ার (যত্ন) করে।’
মধুচন্দ্রিমায় কোথায় যাচ্ছেন?—জানতে চাইলে পূজা জানান, বিয়ের রিচুয়াল (আচার) শেষ হতে মাসখানেক লাগবে। আচার শেষ হওয়ার পর মধুচন্দ্রিমার পরিকল্পনা করবেন তাঁরা।
এর আগে ২০১৭ সালে মডেল অর্ণব অন্তুকে বিয়ে করেন পূজা, ২০২১ সালে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটেছে।
‘সেরা কণ্ঠ’ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ২০০৮ সালে সংগীত জীবন শুরু করেন পূজা। এরপর অ্যালবাম ও প্লে-ব্যাকে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি।
দেড় যুগের ক্যারিয়ারে ‘তুমি দূরে দূরে আর থেকো না’, ‘সাত জনম’, ‘চুপি চুপি’, ‘একটাই তুমি’, ‘তোমার আমার ভালোবাসা’সহ বেশ কয়েকটি গানে কণ্ঠ দেন পূজা।