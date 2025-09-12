হারানো প্রেম ফিরে পাওয়ার আকুতি

হারানো প্রেম ফিরে পাওয়ার আকুতি
সংগীতশিল্পী লুমিনের মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘ফিরে এসো’র প্রিমিয়ার হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ইম্পেরিয়াল হোটেলে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্যোগে মিউজিক্যাল ফিল্মের প্রিমিয়ার হয়। প্রযোজনা করেছে স্টুডিও আরাম কেদারা, স্ট্রিমিং পার্টনার চরকি। অটমনাল মুনের কথা, সুর ও সংগীতে গানটির ভিডিও চিত্র নির্মাণ করেছেন রাজিবুল হোসেন। লুমিনের সঙ্গে অভিনয় করেছেন নীলাঞ্জনা নীল। মিউজিক্যাল ফিল্মটি দেখা যাচ্ছে চরকিতে।
প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশীষ কুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘বাংলা সংগীত চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করতে এবং তরুণ প্রজন্মকে দেশীয় সুস্থ বিনোদনে অনুপ্রাণিত করতেই এ বিশেষ আয়োজন। আমরা সব সময় এমন সৃষ্টিশীল কাজের পাশে ছিলাম ও ভবিষ্যতে থাকব। গানটি সম্পর্কে জানার পরই আমার মনে হয়েছে, এমন একটা আড়ম্বর আয়োজনে এর প্রিমিয়ার হওয়া উচিত।’
এরপর ফিডব্যাক ব্যান্ডের ভোকাল লুমিন আগত অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘ফিরে এসো’ নিয়ে অনুভূতি ব্যক্ত করেন। লুমিন বলেন, ‘প্রবাসে থাকলেও বাংলা গান ও দেশের টানে কাজটি করেছি। বন্ধু অটমনাল মুনের স্টুডিওতে গানটি শোনার পরই লোভ সামলাতে পারিনি। বন্ধুও আমার জন্য দারুণ আয়োজন করেছেন। এরপর প্রথমবার মিউজিক্যাল ফিল্মে অভিনয়, সব মিলিয়ে দারুণ অনুভূতি।’
অটমনাল মুন বলেন, ‘গানটি ২০১৮ সালে করেছিলাম। তখন নিজের একটা ডেমু ভয়েসে রেখেছিলাম। তো একদিন অন্য একটা গানের জন্য লুমিন আমার স্টুডিওতে আসে। এরপর গানটি শোনার পর এটি গাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। গানটি তাঁর কণ্ঠে রেকর্ডের পর যখন তৈরি হয়, তখন একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে। আমার হার্ডড্রাইভ ক্র্যাশ করলে অনেক গানের সঙ্গে এ গানটিও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু লুমিনকে একটা রেকর্ড আমি পাঠিয়েছিলাম, ও চাইছিল এটাই যেন রিলিজ হয়। হাল ছাড়িনি, আবার এর সংগীত আয়োজন করি। সবশেষে আজকের এই পূর্ণতা।’
মিউজিক্যাল ফিল্মটির নির্মাতা রাজিবুল হোসেন বলেন, ‘প্রতিটি গানের পেছনেই একটা গল্প থাকে। আমরা ভিজ্যুয়ালে এই গানের গল্পটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সবাই অনেক পরিশ্রম করেছে। আশা করি, সবার ভালো লাগবে।’ বক্তব্যে নির্মাতা আরও জানান, ফিল্মটির বেশির ভাগ দৃশ্য এক টেকেই নেওয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানে তরুণ সংগীতশিল্পীদের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন ফিডব্যাকের ফুয়াদ নাসের বাবু, লাবু রহমান ও পন্টি। মাইলস ব্যান্ডের মানাম আহমেদ ও হামিন আহমেদ, পেন্টাগন ব্যান্ডের মোহাম্মদ আলী সুমন, সংগীতশিল্পী নাফিস ইকবাল, রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী অনিমা রায়সহ অনেকেই। প্রিমিয়ার শেষে সবাই নিজেদের অনুভূতি জানান।