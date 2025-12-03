ভোটার তালিকায় জুবিনের ছবি দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি তাফিজ উদ্দিন

ভোটার তালিকায় জুবিনের ছবি দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি তাফিজ উদ্দিন
জুবিনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার নিদর্শন দেখিয়েছিল আসামের মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে যেন আসাম থেমে গিয়েছিল। মৃত্যুর কয়েক মাস পরও এ ভালোবাসা রয়েছে অব্যাহত। এবার জুবিনকে সম্মান জানিয়ে ভোটার তালিকায় গায়ককে মৃত লিখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন একজন নির্বাচনী কর্মকর্তা।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসামে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাফিজ উদ্দিন নামে এক কর্মকর্তা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা যাচাই করছিলেন। জুবিন গার্গের পরিবারের পুরোনো এলাকার দায়িত্বে ছিলেন তিনি।
ভোটার তালিকায় জুবিন গার্গের ছবি দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি তাফিজ উদ্দিন। তিনি ভোটারের নামের পাশে মৃত হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং নিজ হাতে লেখেন, ‘চিরকাল অমর হয়ে থাকুন, আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক’।
এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে তাফিজ উদ্দিন বলেন, ‘জুবিন গার্গ ছিলেন আমাদের আত্মা, তিনি ছিলেন আমাদের কণ্ঠস্বর, কিছুতেই মেনে নিতে পারি না তিনি আর নেই। যখন আমাকে ভোটার তালিকা পরীক্ষা করতে হয়েছিল, তখন আমি আমার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি।’
জুবিন গার্গের পরিবারের পক্ষ থেকে পালমি বরঠাকুর এই ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন। বুথ লেভেল অফিসারের ভালোবাসার প্রশংসা করে লেখেন, ‘এই ভালোবাসাই আমাদের সাহস। আমি কৃতজ্ঞ তাফিজউদ্দিন দাদা।’
আসামের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গ গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে মারা যান।