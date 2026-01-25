গান

এনসিপির থিম সং, শিল্পীদের অনুরোধে নাম গোপন

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
এনসিপি’র থিম সংয়ের একটি দৃশ্যছবি: ভিডিও থেকে

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো ধাপে ধাপে থিম সং প্রকাশ করছে। সেই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার থিম সং প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মাদুর পেতে গানটি উন্মোচন করেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা।

এনসিপি’র থিম সংয়ের একটি দৃশ্য
ছবি: ভিডিও থেকে

‘এনসিপিরে বরণ করো শাপলা কলির মালায়’ শিরোনামের গানটিতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের সৌন্দর্য ও চিত্র ফুটে উঠেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাল দিনের সঙ্গে উৎসব-পার্বণ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি গানটিতে উঠে এসেছে।

গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন কয়েকজন সংগীতশিল্পী, তবে কারা কণ্ঠ দিয়েছেন তা প্রকাশ করেনি দলটি। এমনকি গানটির গীতিকার ও সুরকারের নামও প্রকাশ করা হয়নি। শিল্পীদের অনুরোধে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি বলে জানান এনসিপির নির্বাচন কমিটির সদস্যরা।

এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মিডিয়া সেক্রেটারি ইয়াসির আরাফাত প্রথম আলোকে বলেন, ‘গানটি নিয়ে আর কোনো তথ্য আমরা প্রকাশ করতে পারছি না। শিল্পীরা নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না। তাঁদের অনুরোধকে সম্মান জানিয়ে আমরাও প্রকাশ করিনি।’

বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করা হয় দলটির নির্বাচনী প্রচার কমিটির সঙ্গে। এ কমিটির সদস্য জুবায়ের হোসেনও একই তথ্য জানান। শিল্পীরা পরিচয় প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না। তবে তিনি জানিয়েছেন, দেশের প্রথম সারির সংগীতশিল্পীরা এতে কণ্ঠ দিয়েছেন।

এনসিপি’র থিম সংয়ের একটি দৃশ্য
ছবি: ভিডিও থেকে

এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অর্থাৎ এআইয়ের মাধ্যমেও গান তৈরি করা যায়। এআইয়ের মাধ্যমে এটি তৈরি করা হয়েছে কি না প্রশ্নে দুজনই নিশ্চিত করেছেন, এটা মানবসৃষ্ট গান। এখানে এআইয়ের কোনো সহায়তা নেওয়া হয়নি।

