অন্তর্বাস পরে রাস্তায় ঘুরছিলেন গায়ক, ধরে নিয়ে গেল পুলিশ

অন্তর্বাস পরে রাস্তায় ঘুরছিলেন গায়ক, ধরে নিয়ে গেল পুলিশ
লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় অন্তর্বাস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন র্যাপার লিল নাস এক্স। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। খবর বিবিসির
লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এলএপিডি) পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ভেনচুরা বুলেভার্ডে এক ব্যক্তিকে অস্বাভাবিক অবস্থায় হাঁটতে দেখার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে নিশ্চিত হয়, ওই ব্যক্তি আসলে পুরস্কারজয়ী র্যাপার লিল নাস এক্স।
এলএপিডির অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশকে তিনি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তেড়ে যান। এ কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর সম্ভাব্য ওভারডোজের কারণে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার সকালে মার্কিন গণমাধ্যম টিএমজেড একটি ভিডিও প্রকাশ করে, যেখানে দেখা যায়, লিল নাস এক্স কেবল অন্তর্বাস আর কাউবয় বুট পরে রাস্তায় নাচছেন এবং পথচারীদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, ‘পার্টিতে চলে আসো।’ তবে ভিডিওটির সত্যতা এখনো যাচাই হয়নি।
শিল্পীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
এ বছরের শেষ দিকে মুক্তি পাওয়ার কথা লিল নাস এক্সের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘ড্রিমবয়’। এরই মধ্যে ইনস্টাগ্রামে নতুন গানের ঝলক দেখিয়ে ভক্তদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছেন তিনি।
মন্টেরো লামার হিল নামেই জন্মেছিলেন লিল নাস এক্স। ২০১৯ সালে তাঁর গান ওল্ড টাউন রোড তাঁকে এনে দেয় দুই গ্র্যামি পুরস্কার এবং বিলবোর্ড হট ১০০ তালিকার শীর্ষে টানা ১৭ সপ্তাহ থাকার রেকর্ড।
শুধু সাফল্য নয়, বিতর্কও ছায়াসঙ্গী তাঁর ক্যারিয়ারে। বিশেষ করে মন্টেরো (কল মি বাই ইওর নেম) গানের ভিডিও নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল মহল তাঁকে আখ্যা দিয়েছিল ‘অশ্লীল’ ও ‘অপদেবতা’। জবাবে ইউটিউবে প্রকাশ করেছিলেন ব্যঙ্গাত্মক ‘ক্ষমাপ্রার্থনা ভিডিও’, যেখানে বিতর্কিত দৃশ্যই আবার জুড়ে দেন। আর টুইটারে লেখেন, সমালোচকদের চোখের জল দিয়ে তিনি নিজের ‘গ্র্যামি কাপ’ ভরতে চান।