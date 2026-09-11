চমকে দিলেন হানিয়া আমির

চমকে দিলেন হানিয়া আমির
অভিনয়ের পর এবার গানের জগতে পা রাখলেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির। গত বুধবার তাঁর প্রথম গান ‘পাবলো’ প্রকাশ পেয়েছে। প্রায় এক দশকের অভিনয়জীবনের পর নতুন এ অধ্যায়ে ভিন্নভাবে হাজির হয়েছেন ‘মেরে হামসাফার’ তারকা।
পাঞ্জাবি হিপহপ গান ‘পাবলো’ লিখেছেন ও সুর করেছেন হানিয়া নিজেই। শুধু তা–ই নয়, গানটির মিউজিক ভিডিও পরিচালনাও করেছেন তিনি। ফলে অভিনয়ের বাইরে নিজের সৃজনশীলতার আরেকটি দিক তুলে ধরেছেন এই অভিনেত্রী।
গানের কথায় অবশ্য নিজের সমালোচকদেরও জবাব দিয়েছেন হানিয়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের আলোচিত তারকাদের একজন তিনি। তাঁর ব্যক্তিত্ব, চেহারা, জীবনযাপন ও প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়। তাঁকে ‘ভুয়া’ বলেও মন্তব্য করেন কেউ কেউ।
‘পাবলো’তে সেই সমালোচনার জবাব দিয়েছেন হানিয়া। মানুষের কথায় অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো করে জীবনযাপনের কথাই উঠে এসেছে গানে। নিজের সৃজনশীলতাকে নিজের মতো করে প্রকাশ করার ইচ্ছাটাও স্পষ্ট তাঁর প্রথম গানে।
তবে গানটির সবচেয়ে বড় চমক এসেছে একেবারে শেষে। ‘পাবলো’র শেষ অংশে শোনা যায় ভারতীয় অভিনেত্রী রাখি সাওয়ান্তের কণ্ঠ। হানিয়ার উদ্দেশে দেওয়া এক বার্তায় তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন রাখি।
রাখি বলেন, ‘হানিয়া, আমার প্রিয়, এত টেনশন নিয়ো না! তুমি স্বর্গীয় সুন্দরী, তোমার মুখে একটা জেল্লা আছে। মানুষ তোমার সৌন্দর্যে ঈর্ষান্বিত। তুমি একজন সিংহী, তাই ভয় পেয়ো না... তাদের মোকাবিলা করো এবং সামনে এগিয়ে যাও।’
হানিয়ার গানে রাখি সাওয়ান্তের এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি প্রকাশের পর থেকেই আলোচনায় এসেছে। গানটির প্রচারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সক্রিয় হয়েছেন রাখি। ‘পাবলো’ নিয়ে ভিডিও প্রকাশ করে হানিয়ার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন তিনি।
হানিয়ার গানের অভিষেকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের কয়েকজন তারকাও। ইয়ুমনা খান, মাহিরা খান, হিনা আফ্রিদিসহ অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হানিয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
ডেইলি পাকিস্তান অবলম্বনে