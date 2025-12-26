পাঁচ দশক পর প্রকাশ পাচ্ছে কুইন ব্যান্ডের অপ্রকাশিত সেই গান
১৯৭৪ সালে প্রকাশ পায় জনপ্রিয় রক ব্যান্ড কুইনের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘কুইন টু’। ১১ গানের এ অ্যালবামটি বেশ সাড়া ফেলে। অ্যালবামটি রেকর্ডের সময় ‘নট ফর সেল’ শিরোনামের একটি গান তৈরি করা হয়, কিন্তু তা অ্যালবামের চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পায়নি। ভক্তদের জন্য সুখবর, পাঁচ দশক পর সেই গানটি আসতে যাচ্ছে প্রকাশ্যে। ব্যান্ডটির গিটারিস্ট ব্রায়ান মে জানিয়েছেন শিগগির গানটি মুক্তি পাবে।
পাঁচ দশক পর আর্কাইভ থেকে উদ্ধার করা হয় গানটি। ২২ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো প্ল্যানেট রক রেডিওতে গানটি প্রচারও হয়েছে। গানটি ২০২৬ সালে মুক্তি পেতে যাওয়া ‘কুইন টু’ অ্যালবামের পুনর্মুক্তি সংস্করণেও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
ব্রায়ান মে বলেন, ‘এটি এখনো কিছুটা অসম্পূর্ণ কাজ। আগামী বছর প্রকাশ পেতে হতে যাওয়া “কুইন টু” অ্যালবামের পুনর্গঠিত সংস্করণে এটি থাকবে। তবে মানুষ কী ভাবেন, সেটা জানার কৌতূহল থেকেই আমার প্ল্যানেট রক স্পেশালে গানটি আগেভাগে বাজাচ্ছি। আশা করি, সবাই দারুণ একটি বড়দিন ও নতুন বছর উপভোগ করবেন।’
গানটির ইতিহাস বেশ জটিল। শুরুতে এটি লিখে ও রেকর্ড করেছিলেন ব্রায়ান মে, তাঁর প্রি-কুইন ব্যান্ড ‘স্মাইল’–এর জন্য, যেখানে কণ্ঠ দেন টিম স্ট্যাফেল। সেই সংস্করণে সন্তুষ্ট না হয়ে পরে ১৯৭৪ সালে কুইনের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘কুইন টু’ রেকর্ডিংয়ের সময় গানটি আবার কম্পোজ করা হয়।
‘কুইন টু’ অ্যালবামকে এমন এক সময়ের দলিল মনে করা হয়, যখন কুইন নিজেদের পরিচয় খুঁজছিল। প্রথম অংশে ছিল ব্রায়ান মের প্রগ্রেসিভ রক ধাঁচের গান, আর দ্বিতীয় অংশজুড়ে ফ্রেডি মারকিউরির কল্পনাপ্রবণ, নাটকীয় কম্পোজিশন।
দ্য টেলিগ্রাফ অবলম্বনে