অ্যালবামের গল্প বলবে ‘পেনোয়া’

অ্যালবামের গল্প বলবে ‘পেনোয়া’
নতুন অ্যালবাম প্রকাশ করেছে কক্সবাজারের তরুণদের গানের দল ‘পেনোয়া’। ১৩টি গান নিয়ে প্রকাশ করেছে নিজেদের প্রথম অ্যালবাম ‘এ রুহের তলে’। এ অ্যালবামটি শোনা যাচ্ছে ইউটিউব, স্পটিফাই প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। অ্যালবামের গানগুলো সরাসরি শোনাতে কনসার্টের উদ্যোগ নিয়েছে তারা। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ঢাকায় হবে তিনটি কনসার্ট। যেখানে গানের সঙ্গে থাকবে থিয়েট্রিক্যাল পারফরম্যান্স, ব্যান্ডের সদস্যরা শোনাবে গানের গল্প।
২০ নভেম্বর চট্টগ্রামের থিয়েটার ইনস্টিটিউটে ‘অ্যালবাম কমপ্লিশন কনসার্ট’ শিরোনামের প্রথম আয়োজনটি হবে। চলবে রাত ১০টা পর্যন্ত। যেখানে থিয়েট্রিক্যাল পারফরম্যান্সের মাধ্যমে অ্যালবামের পেছনের অনেক গল্প জানতে পারবেন শ্রোতারা। দ্বিতীয় আয়োজনটি হবে ২৫ ডিসেম্বর কক্সবাজারে, আর শেষ কনসার্টটি হবে জানুয়ারির মাঝামাঝি, সম্ভাব্য ভেন্যু ঢাকার রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার।
ব্যান্ডটির গীতিকার ও ভোকাল ইয়াসির আরাফাত প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা দেখেছি, দেশের বাইরে কারও কোনো অ্যালবাম শেষ হওয়ার পর এমন আয়োজন প্রায় সবাই করে থাকে। আমাদের এখানে এর তেমন চর্চা নেই। প্রতিটি অ্যালবামের পেছনে একটা জার্নি থাকে, এ গল্পটাই আমরা দর্শকের সামনে তুলে ধরতে চাই। এ রুহের তলে অ্যালবাম তৈরির পেছনে আমাদের এক-দেড় বছরের একটা গল্প আছে, কক্সবাজারে থেকে একটা পুরো অ্যালবাম তৈরিতে বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে, সব উঠে আসবে এ থিয়েট্রিক্যাল পারফরম্যান্সে।’
‘এ রুহের তলে’ অ্যালবামের বেশ কিছু গান ইতিমধ্যে শ্রোতৃপ্রিয়তা পেয়েছে, এর মধ্যে ‘এ রুহের তলে’, ‘রাতের সাঁতার’, ‘রিক্ত গোলাপ’, ‘কুহু ডাকের হন্’, ‘শুনতে যা চাও’ ও ‘ধ্যানী নদী’ গানগুলো উল্লেখযোগ্য। এ রুহের তলে নিয়ে চলচ্চিত্রও আসছে। ব্রিটিশ-বাংলাদেশি নির্মাতা আকতানিন খাইর ছবিটি নির্মাণ করছেন। এটি এখন আছে সম্পাদনার টেবিলে। নির্মাতার ভাষ্যে, বিশ্বব্যাপী বিষণ্নতার শিকার মানুষদের জন্য এই সিনেমা। নির্মাতা মনে করেন, ‘এ রুহের তলে’ গানটি বিষণ্নতায় ভোগা মানুষদের জন্য একটা ‘মিউজিক থেরাপি’ হতে পারে।