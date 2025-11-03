বিশ্বজিৎ গান লিখলেন, কিশোরের স্বপ্নপূরণ
চার দশকের সংগীতজীবনে এবারই প্রথম পূর্ণাঙ্গ গান লিখলেন কুমার বিশ্বজিৎ। ‘জটিল মানুষ’ শিরোনামে গানটি গেয়েছেন এ প্রজন্মের সংগীতশিল্পী কিশোর দাস। আজ সোমবার রাতে গানটি প্রকাশ পাবে। কুমার বিশ্বজিতের লেখা পূর্ণাঙ্গ কোনো গানে কণ্ঠ দিতে পারাটা কিশোরের কাছে স্বপ্নপূরণের মতো—গতকাল রোববার বিকেলে এমনটাই জানালেন কিশোর।
কুমার বিশ্বজিৎকে বরাবরই আদর্শ মানেন এ প্রজন্মের গায়ক ও সংগীত পরিচালক কিশোর দাস। দুই প্রজন্মের এই শিল্পীদের জন্মস্থান চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে। ছোটবেলা থেকেই তাই সংগীতশিল্পী হিসেবে কিশোরের জীবনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেন কুমার বিশ্বজিৎ। রিয়েলিটি শো ‘ক্লোজআপ ওয়ান তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ’ প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে পেশাদার সংগীতজীবনে কুমার বিশ্বজিতের সান্নিধ্য পেয়ে আসছেন, পাচ্ছেন গানের ব্যাপারে সঠিক দিকনির্দেশনাও।
কুমার বিশ্বজিৎ জীবনে প্রথম গান লিখলেন, সেই গান আপনার কণ্ঠে—যাঁকে আদর্শ মানেন, তাঁর গান গাওয়ার অনুভূতি জানতে চাইলে কিশোর বললেন, ‘তাঁর মতো এত বড়মাপের একজন শিল্পীর কাছ থেকে আমার জন্য এ এক পরম পাওয়া। অবশ্যই স্বপ্নপূরণ। যদিও তিনি এর আগে বেশ কয়েকটি গানের স্থায়ী, অন্তরা—এসব লিখেছেন। কিন্তু পুরো একটি গান লেখা এবারই এই প্রথম। যদিও তিনি চাইছিলেন এই গানের মূল ভাবনা বলে দেবেন, এরপর অন্য কোনো গীতিকার গানটি লিখে দেবেন। কিন্তু তিনি এমনভাবে কাঠামো তৈরি করে দিলেন, সেটাই আস্ত গান হয়ে ওঠে। এরপর তাঁর লেখায় সুর নিয়ে এগোনো হয়।’
এ গান ছাড়াও কুমার বিশ্বজিতের সুরে অডিও ও চলচ্চিত্রে কিশোর সাতটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। কিশোর বললেন, ‘শিল্পীর জীবনে ভালো গান পাওয়াটা যেমন ভাগ্যের ব্যাপার, তেমনি একই সঙ্গে গুণী শিল্পী ও সুরকারের সৃষ্টির সঙ্গী হতে পারাটাও ভাগ্যবান ছাড়া সম্ভব নয়। স্যারের (কুমার বিশ্বজিৎ) এই স্নেহ, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিয়েই এগিয়ে যেতে চাই।’
কুমার বিশ্বজিৎ এখন আছেন কানাডায়। তিনি বললেন, ‘কিশোর আমার ভীষণ স্নেহের। দারুণ গায়, সুর করে। চেষ্টা আছে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। ওর খুব চাওয়া ছিল, আমি যেন নতুন একটা গান লিখে দিই। মূলত ওর আবদার রক্ষার্থে গানটি লেখা ও সুর করা। আমি গানটা শুনেছি, ভালো গেয়েছে। শ্রোতারা ওর কণ্ঠে গানটি পছন্দ করবে বলে আমার বিশ্বাস।’
‘জটিল মানুষ’ গানটি গাওয়ার পাশাপাশি সংগীতায়োজন করেছেন কিশোর। এ গানের ভিডিও চিত্রে মডেল হয়েছেন মীর সাব্বির, পান্থ কানাই, মুকিত জাকারিয়া ও কিশোর। গানের ভিডিও বানিয়েছেন আরাফাত সেতু। গানটি প্রকাশের আগে সংগীতাঙ্গনে কিশোরের সহকর্মী শিল্পীরা ভিডিও বার্তা দিয়ে শুভকামনা জানিয়েছেন।