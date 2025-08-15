ইভানের জন্মদিনে নেইমারের বাড়িতে অ্যাশেজের গান...

ইভানের জন্মদিনে নেইমারের বাড়িতে অ্যাশেজের গান...
অ্যাশেজ ব্যান্ডের ভোকাল জুনায়েদ ইভানের জন্মদিন আজ। সংগীতের বিভিন্ন পেজ থেকে গ্রুপ ও অ্যাশেজের ভক্তরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এ সংগীতশিল্পীকে। জন্মদিনে অবাক করা এক উপহার পেলেন ইভান। এদিন বড় পর্দায় তাঁর গান বেজেছে জনপ্রিয় ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার নেইমারের বাংলোবাড়িতে!
নেইমারের বাড়ি থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করে ইভানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রবিন মিয়া। যিনি নেইমারের পরিবারের ঘনিষ্ঠ ও তাঁর বাবার ম্যানেজার। বাড়ির সুইমিংপুল থেকে নেওয়া ভিডিওতে তখন অ্যাশেজ ব্যান্ডের ‘তামাক পাতা’ গান বাজছিল। ক্যাপশনে ইভানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রবিন।
ভিডিওটি শেয়ার করে ইভান লিখেছেন, নেইমারের বাসার বড় পর্দায় অ্যাশেজ–এর গান দেখে বেশ ভালো লাগছে। পোস্টটিতে এখন পর্যন্ত রিঅ্যাক্ট পড়েছে প্রায় আট হাজার। ভিডিওর মন্তব্যে জুনায়েদ ইভান লিখেছেন, ‘ভালোবাসি ভাই! আপনি সুন্দর।’ অভিনেতা জিয়াউল হক পলাশও মন্তব্যে ভালোবাসার ইমোজি দিয়েছেন।
এদিকে জন্মদিনের আগের দিন বৃহস্পতিবার এক পোস্টে ইভান জানিয়েছেন, প্রতিবছরের মতো এবারও জন্মদিনে একজন দরিদ্র অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য কাজ করবেন তিনি।