গায়িকা আইমার বিচ্ছেদের গুঞ্জন

গায়িকা আইমার বিচ্ছেদের গুঞ্জন
মাস তিনেক আগে ফ্যাশন ডিজাইনার জেইন আহমেদকে বিয়ে করেন জনপ্রিয় পাকিস্তানি গায়িকা আইমা বেগ। এর মধ্যেই দুজনের বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। দুজনের দাম্পত্য জীবনে নাকি টানাপোড়েন চলছে।
গুঞ্জনের মধ্যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাকটিভেট (নিষ্ক্রিয়) করেছেন আইমা বেগ। আর নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে বিয়ের ছবি মুছে ফেলেছেন জেইন আহমেদ। তখন থেকেই গুঞ্জনটা চাউর হতে থাকে।
এর মধ্যে অক্টোবরে ইনস্টাগ্রামে আইমাকে আনফলো করেছেন জেইন আহমেদ। বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জনকে আরও উসকে দিয়েছিল। তবে বিষয়টি নিয়ে জাইন বলেছিলেন, ছবিগুলো মুছে ফেলা হয়নি। টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে আর্কাইভ করা হয়েছিল।
২০২৫ সালের আগস্টে লাহোরে বিয়ে করেন আইমা ও জেইন। জেইনকে বিয়ের আগে অভিনেতা শাহবাজ শিগরির সঙ্গে বাগ্দান সেরেছিলেন। একটি সিনেমার শুটিংয়ে শাহবাজের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তবে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে দুজনের বাগ্দান ভেঙে যায়।
শাহবাজের সঙ্গে বাগ্দান ভেঙে যাওয়ার পর জেইনের সঙ্গে আইমার সম্পর্ক তৈরি হয়।
২০১৬ সালে পাকিস্তানি সিনেমা ‘লাহোর সে আগে’তে প্রথম প্লেব্যাকের সুযোগ পান আইমা। প্রথম সিনেমায় তিনটি গানে কণ্ঠ দেন তিনি। ‘কালাবাজ দিল’ গানের জন্য লাক্স স্টাইল অ্যাওয়ার্ড এবং গ্যালাক্সি ললিউড অ্যাওয়ার্ডে সেরা গায়িকার পুরস্কার পান এই গায়িকা। এ ছাড়া ‘সাত দিন মোহাব্বত ইন’, ‘দ্য ডাংকি কিং’, ‘কাফ কাঙ্গানা’, ‘বাজি’ ইত্যাদি সিনেমায় গান গেয়ে আলোচনায় আসেন আইমা।
কোক স্টুডিও পাকিস্তানের ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯—তিন মৌসুমে গান গেয়েছেন আইমা। এ ছাড়া ২০২২ সালে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) সপ্তম আসরে আতিফ আসলামের সঙ্গে ‘আগে দেখ’ ও গত বছর আলী জাফরের সঙ্গে ‘খুল কে খেল’ থিম সংয়ে কণ্ঠ দিয়েছেন আইমা।
তথ্যসূত্র: ডেইলি পাকিস্তান