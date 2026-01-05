মাশা থেকে মাহতিম শাকিব, নতুন বছরে কে কী করবেন
২০২৬ ঘিরে তরুণ ৫ সংগীতশিল্পীর পরিকল্পনা জানলেন নাজমুল হক
আসিরের পরিকল্পনা নেই
তরুণ শ্রোতাদের মধ্যে আসির আরমানের গান আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। তবে এ সংগীতশিল্পী কাজ করেন বেছে বেছে, একেকটা গানের পর থাকে লম্বা বিরতি। গত বছর তাঁর একটাই গান মুক্তি পেয়েছে—‘আছিয়া’।
মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুকে নিয়ে লেখা গানটি প্রশংসা কুড়িয়েছে। পুরোনো গানগুলোও আলোচনায় ছিল। চলতি বছর নিয়ে আলাদা কোনো পরিকল্পনা আসিরের নেই। বললেন, ‘আমার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে এটা হয় না। কনসার্ট থেকেও বিরতিতে আছি, স্টুডিওতেই সময় দিচ্ছি। আবার যখন বাইরে গান করতে ইচ্ছে হবে, তখন তা–ই করব।’
যোগাযোগ বাড়াবেন শাকিব
‘মায়া মায়া লাগে’ দিয়ে শুরু হয়েছিল মাহতিম শাকিবের ২০২৫। বছরের বাকি সময়ও ব্যস্ততায় গেছে। মাহতিম শাকিবের নির্দেশনায় মিউজিক্যাল অডিও ড্রামা রবিযাপন প্রশংসা কুড়িয়েছে। নতুন বছরেও ভিন্ন কিছু কাজ নিয়ে হাজির হচ্ছেন মাহতিম। তরুণ এ গায়ক বলেন, ‘নিজের নতুন ইউটিউব চ্যানেল করেছি, এটাতেই সময় দিতে চাই। কিছু মৌলিক গান আসবে, ভারতেও কয়েকটি কাজ করেছি। এ বছর শ্রোতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে চাই। রেওয়াজ আরও বাড়াতে চাই, আরও শিখতে চাই, তালিম নিতে চাই।’
কনসার্টে ব্যস্ত থাকতে চান অন্তরা
তুফান সিনেমায় প্রীতম হাসানের সঙ্গে ‘লাগে উরাধুরা’ গানের পর পরিচিতি পান দেবশ্রী অন্তরা। তবে এরপরই যেন হারিয়ে গেলেন। শুধু একটি নাটক ও বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেলে তাঁকে পাওয়া যায়। ২০২৬ কনসার্ট দিয়ে শুরু হয়েছে, কনসার্টেই সময় দিতে চান বেশি।
দেবশ্রী অন্তরা বলেন, ‘গত বছর টানা অসুস্থ ছিলাম, তাই কাজ করা হয়নি। এ বছর গানের পাশাপাশি নাচ, সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, চাকরি—সবকিছুতেই ফিরেছি। পাশাপাশি আমার লেখা ও সুরে কিছু গান আসবে। “সমাচার” গানটি তৈরি আছে; বাকিগুলো একটার পর একটা আসবে। সিনেমার কিছু গানে কণ্ঠ দিয়েছি, সেগুলো কবে আসবে, বলতে পারছি না। নতুন বছর ভয়েস নিয়ে আরও কাজ করতে চাই।’
অ্যালবাম আনবেন অঙ্কন
গত বছর কোক স্টুডিও বাংলায় শেখ মুমতাহিনা মেহজাবিনের সঙ্গে অঙ্কন কুমারের দ্বৈত গান ‘লং ডিসট্যান্স লাভ’ প্রশংসা কুড়িয়েছে। বছরের শেষে শরাফ আহমেদের ডিমলাইট ওয়েব ফিল্মে ‘ঘুড়ি আমি’ গানে পাওয়া গেছে এই তরুণ সংগীতশিল্পীকে। চলতি বছর আসতে যাচ্ছে তাঁর প্রথম একক অ্যালবাম। সব ঠিক থাকলে বছরের মাঝামাঝি এটি প্রকাশ পাবে। অঙ্কন বলেন, ‘বেশ কিছু পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে বছর শুরু করেছি। বছর শেষে বলতে পারব কী করতে পারলাম, আর পারলাম না। স্বল্প সময়ে যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছি, তা ধরে রাখতে চাই।’
মৌলিক নিয়ে মাশা
২০২৫ দারুণ গেছে। শিহাব শাহীনের দাগি সিনেমায় মাশার গান ‘একটুখানি মন’ প্রশংসা কুড়িয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন কাজেও বছরজুড়ে ব্যস্ত ছিলেন এ সংগীতশিল্পী। সম্প্রতি জাগো ফাউন্ডেশনের ‘এডুকেট আ গার্ল চাইল্ড (একটি কন্যাশিশুকে শিক্ষিত করুন)’ প্রোগ্রামের অ্যাডভোকেট হয়েছেন, কাজ করছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনের সঙ্গেও।
পাশাপাশি তিন বছর ধরে ইউএনডিপির এসডিজি সোশালাইজার ও অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করছেন। মাশা জানিয়েছেন, চলতি মাসেই তাঁর একক অ্যালবামের গান ‘শ্রাবণী রোদ’ মুক্তি পাবে। পরের দুই মাসে ধারাবাহিকভাবে আরও দুটি গান প্রকাশিত হবে। মাশা বলেন, ‘নিজের মৌলিক গানগুলো নিয়েই মূল পরিকল্পনা। অ্যালবামের কাজ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।’ গানের পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রমে আরও সময় দিতে চান মাশা।