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সিডনিতে জেমস, দেখা হতেই রূপম বললেন ‘জয় গুরু’

কাউসার খান Contributor image
কাউসার খান
সিডনি
সিডনিতে পৌঁছানোর পর জেমসের সঙ্গে দেখা করেছেন ফসিলসের প্রধান কণ্ঠশিল্পী রূপম ইসলামরূপমের ফেসবুক থেকে

সিডনিতে পৌঁছেছেন নগরবাউলখ্যাত রক তারকা জেমস। আগামীকাল শনিবার নরওয়েস্ট কনভেনশন সেন্টারে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘ফসিলস’-এর সঙ্গে একই মঞ্চে গান পরিবেশন করবেন তিনি। দুই বাংলার জনপ্রিয় দুই রক ব্যান্ডের এই আয়োজন ঘিরে অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী শ্রোতাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক আগ্রহ।

সিডনিতে পৌঁছানোর পর জেমসের সঙ্গে দেখা করেন ফসিলসের প্রধান কণ্ঠশিল্পী রূপম ইসলাম। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের আলাপচারিতার একটি ভিডিও প্রকাশ করেন রূপম। সঙ্গে লেখেন, ‘জয় রক এবং জয় গুরু! আবার দেখা হলো। গানও হবে। সিডনি—আসছ তো সবাই?’

ভিডিওতে দেখা যায়, জেমসকে সামনে পেয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন রূপম। তাঁকে ‘মহাগুরু’ সম্বোধন করে বলেন, ‘জেমস ভাই, আপনার পাশে এসে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে একসঙ্গে কনসার্ট করা—সবটুকুই আমার জন্য একদম অন্য রকম এক অনুভূতি।’ রূপমের ভাষায়, নিজের সুরের শক্তিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতাকে এক বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন জেমস।

ফারুক মাহফুজ আনাম জেমস
ছবি : খালেদ সরকার

আলাপের এক পর্যায়ে প্রায় দুই দশক আগের স্মৃতিতে ফিরে যান রূপম। ২০০৭ সালের ‘ঢাকা রক ফেস্ট’–এ প্রথম জেমসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। জেমসের দেওয়া পুরোনো একটি প্রতিশ্রুতিও মনে করিয়ে দেন তিনি। ঢাকায় গেলে নিজের গাড়িতে তাঁকে শহর ঘুরিয়ে দেখাবেন—জেমসের সেই প্রতিশ্রুতি এখনো অপূর্ণ। এবার অবশ্য কথা রাখার আশ্বাস দেন জেমস। জানান, ঢাকায় যাওয়ার অপেক্ষা করতে হবে না; সময় পেলে সিডনিতেই দুজন ঘুরতে বের হবেন।

জেমস সহজে হাসেন না—সংগীতাঙ্গনে প্রচলিত এমন ধারণা নিয়েও রসিকতা করেন রূপম। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচলিত ধারণা যে “মহাগুরু” সহজে হাসেন না। অথচ আজ আমাকে দেখে তাঁর হাসি থামতেই চাইছে না—এটাও তো একটা রেকর্ড!’

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সিডনির দর্শকদের উদ্দেশে প্রথম আলোকে জেমস বলেন, প্রবাসের এই শহরের বাঙালিরা বরাবরই বাংলা গানের দারুণ অনুরাগী। এবারও তাঁদের পছন্দ ও ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়ে মঞ্চে সেরা পরিবেশনা উপহার দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত নগরবাউল।

আয়োজক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গলি সিনে ক্লাব জানিয়েছে, এবারই প্রথম নরওয়েস্ট কনভেনশন সেন্টারের মতো আন্তর্জাতিক মানের মিলনায়তনে দুই বাংলার জনপ্রিয় দুই ব্যান্ডকে এক মঞ্চে আনা হচ্ছে। আগামীকাল স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় শুরু হবে কনসার্ট। জেমসের সিডনিতে পৌঁছানোর খবর এবং রূপমের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর আয়োজনটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ আরও বেড়েছে। টিকিট সংগ্রহেও ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এর আগে গত মাসে একই মিলনায়তনে গান পরিবেশন করেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা।

সিডনিতে পৌঁছেছেন নগরবাউলখ্যাত রক তারকা জেমস
আয়োজকদের সৌজন্যে

বর্তমানে দেশে ও দেশের বাইরে নিয়মিত কনসার্ট নিয়ে ব্যস্ত জেমস। ২০২৪ সালে ভারতে আয়োজিত ‘পুজোওয়ালাদের গান’ শিরোনামের কনসার্টেও জেমস ও রূপমকে একই মঞ্চে গান পরিবেশন করতে দেখা গিয়েছিল। এবার সিডনির মঞ্চে আবার এক হচ্ছেন দুই বাংলার এই দুই রক তারকা।

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