রুনা লায়লা গত ১০ বছরে কেন অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে যাননি

গত বছরের শেষ দিকে কোক স্টুডিও বাংলায় ‘মাস্ত কালান্দার’ নতুন করে গেয়ে আবারও আলোচনায় আসেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। সেই ধারাবাহিকতায় দেশের একাধিক মঞ্চেও দেখা গেছে তাঁকে। তবে নতুন বছরে তাঁর ব্যস্ততা বাড়ছে দেশের বাইরেও। আজ মঙ্গলবার রুনা লায়লা জানিয়েছেন, ২০২৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায় একটি বড় সংগীত ট্যুরে যাওয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ঘুচছে তাঁর প্রায় ১০ বছরের বিরতি।

জানা গেছে, রুনা লায়লার এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরের মাধ্যমে দীর্ঘ ১০ বছর পর দেশটিতে আবার স্টেজ শো করতে যাচ্ছেন তিনি। সিডনি, অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও পার্থ—এই চারটি অঙ্গরাজ্যে স্টেজ শোর ব্যাপারে আয়োজকদের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা হয়েছে। আগামী আগস্ট মাসে শোগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

রুনা লায়লা জানালেন, গত এক দশকে একাধিকবার অস্ট্রেলিয়া ট্যুরের প্রস্তাব এলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি। তিনি বলেন, ‘কয়েক বছর ধরেই অস্ট্রেলিয়া ট্যুরের বিষয়ে কথা হচ্ছিল। কিন্তু আয়োজকদের সঙ্গে সময়সূচি, আয়োজনের ধরন এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জায়গায় সবকিছু ঠিকভাবে মিলছিল না। সবকিছু ব্যাটে–বলে না মেলায় শেষ পর্যন্ত ট্যুরগুলো হয়নি। এবার বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনা চলেছে, সবকিছু সন্তোষজনক হওয়ায় রাজি হয়েছি।’

জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় শ্রোতাদের জন্য রুনা লায়লার স্টেজ শোগুলো বরাবরই বিশেষ আকর্ষণ হয়ে থাকে। তবে শিল্পী তাঁর পরিবেশনার সঙ্গে কোনো ধরনের আপস না করার মানসিকতার কারণেই গত ১০ বছরে সেখানে কোনো ট্যুরে যাননি তিনি—এমনটাই জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এবারের সফরে রুনা লায়লা তাঁর পূর্ণ দলবল নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাবেন। শোর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে রুনা লায়লা বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ায় এর আগে যখন গিয়েছি, দারুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছি। সেখানকার দর্শকেরা খুব মনোযোগ দিয়ে গান শোনেন। আশা করছি, এবারের সংগীত ট্যুরও নতুন ও ভালো অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে পারব।’ যদিও আয়োজক প্রতিষ্ঠান এখনো শোগুলোর বিস্তারিত প্রকাশ করেনি, তবে খুব শিগগির পোস্টার প্রকাশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলে জানা গেছে।

এদিকে দেশের মঞ্চেও ব্যস্ততা চলছে রুনা লায়লার। ৯ জানুয়ারি ঢাকায় একটি বড় আয়োজনে গান গাইবেন তিনি। অনুষ্ঠানটি আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য হলেও এর প্রস্তুতি চলছে জোরেশোরে। আজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে টানা মহড়া, যা কাল ও পরশুও চলবে। এ বিষয়ে রুনা লায়লা বলেন, ‘এবারের কনসার্টে গানগুলোর উপস্থাপন অন্য রকম হবে। সেভাবেই প্রস্তুতি চলছে। আশা করছি, শ্রোতাদের কাছে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হবে।’

এক দশক বিরতির পর অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে ফেরার সিদ্ধান্ত তাই শুধু একটি সফর নয়, বরং রুনা লায়লার সংগীতজীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবেই দেখছেন সংগীতপ্রেমীরা।

