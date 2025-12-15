কনার ‘মেহেন্দি’ গানে নাচলেন নোরা ফাতেহি
সংগীতশিল্পী কনা ও নিশের ‘মেহেন্দি’ গানে নাচলেন বলিউড তারকা নোরা ফাতেহি। গানটির সুর ও সংগীত করেছেন সানজয়।
নোরা ফাতেহির সঙ্গে নাচের ভিডিওটি গতকাল ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন সানজয়। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ওর হাতে মেহেন্দি।’
গানের তালে হালকা মেজাজে নোরা ফাতেহিকে নাচতে দেখা গেছে, তাঁকে সঙ্গ দেন সানজয়।
২০ ঘণ্টার ব্যবধানে ইনস্টাগ্রামে নোরার নাচের ভিডিওতে ১০ হাজারের বেশি ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে। পোস্টের মন্তব্যের ঘরে ভালোবাসার ইমোজি জুড়ে দেন নোরা ফাতেহি।
ভিডিওটি দেখে অনেকে মুগ্ধতার কথা লিখেছেন। কেউ কেউ লিখছেন, নোরাকে বাংলা গানে নাচতে দেখা ভালো লাগছে।
৫ ডিসেম্বর ‘মেহেন্দি’ গানের ভিডিও চিত্র প্রকাশ করেছেন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কাইনেটিক মিউজিক। গানের ভিডিও চিত্রে কনা, নিশ, সানজয়, সুনেহরা তাসনিমসহ আরও অনেকে নেচেছেন।
দেড় সপ্তাহের ব্যবধানে কাইনেটিকের ইউটিউব চ্যানেলে ৪২ লাখের বেশিবার ভিডিওটি দেখা হয়েছে। সাড়ে ছয় শ মন্তব্য এসেছে।