দূরত্বের ভালোবাসা নিয়ে ‘লং ডিসট্যান্স লাভ’

দূরত্বের ভালোবাসা নিয়ে ‘লং ডিসট্যান্স লাভ’
তৃতীয় মৌসুমের পঞ্চম গান ‘লং ডিসট্যান্স লাভ’ নিয়ে এসেছে কোক স্টুডিও বাংলা। আজ বুধবার রাতে গানটি প্রকাশিত হয়েছে।
গানটি পরিবেশন করেছেন উদীয়মান তারকা অংকন কুমার ও শেখ মুমতাহিনা মেহজাবিন, যিনি ‘মডার্নওটাকু’ নামেও পরিচিত। গানটিতে সুর দিয়েছেন শুভেন্দু দাস। অংকন ও কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি গায়িকা-গীতিকার প্রগতা নাওহা মিলে লিখেছেন গানের কথা।
গত ২৩ আগস্ট চতুর্থ গান ‘বাজি’ প্রকাশিত হয়েছে। গানটি সাড়া ফেলেছিল।
১৮০ সুরকার ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে ২০২৪ সালের ১৩ এপ্রিল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমের প্রচার শুরু হয়েছিল।
২০২৪ সালের ২৫ মে প্রকাশিত হয়েছিল তৃতীয় গান ‘অবাক ভালোবাসা’। এরপর বছরখানেক ধরে বিরতিতে ছিল প্ল্যাটফর্মটি। ‘বাজি’ দিয়ে ফিরেছে কোক স্টুডিও বাংলা।
২০২২ সালে যাত্রা করে কোক স্টুডিও বাংলা, প্রথম মৌসুমে ১০টি গান প্রকাশিত হয়েছে।