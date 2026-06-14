মাঠেই চুমু, একসঙ্গে খেলা দেখলেন কেটি পেরি–ট্রুডো
যুক্তরাষ্ট্রের সংগীতশিল্পী কেটি পেরি আর কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর প্রেমকাহিনি এখন আর কারও অজানা নেই। দুজনেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছেন সম্পর্কের কথা। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে তাঁদের সম্পর্কের গুঞ্জন শুরু হয়। মন্ট্রিয়লে একসঙ্গে ঘোরাফেরা এবং পরে একটি রেস্তোরাঁয় দেখা যায় এই প্রেমিকযুগলকে।
এরপর বেশ কিছু অনুষ্ঠানে কেটি-জাস্টিনের যুগলবন্দী উপস্থিতি তাঁদের প্রেমচর্চা উসকে দিয়েছে। ধীরে ধীরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেমিকের সঙ্গে কাটানো সুন্দর মুহূর্ত শেয়ার করেন গায়িকা।
পিপল ম্যাগাজিনের এক সাক্ষাৎকারে কেটি পেরি জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছিলেন। সম্পর্কে সিলমোহর দেওয়ার পর নিউইয়র্কের ট্রিবেকা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পেরির মিউজিক ভিডিও ‘কেটি পেরি: দ্য লাইফটাইমস ট্যুর–লাইভ ফ্রম প্যারিস’-এর প্রিমিয়ারে প্রথমবার জনসমক্ষে রেড কার্পেটে হেঁটেছিলেন।
এবার লস অ্যাঞ্জলেসে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও লাইমলাইট ছিনিয়ে নিলেন কেটি পেরি ও জাস্টিন ট্রুডো।
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬–এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্ল্যামারের ছড়াছড়ি, সে কথা বলার অবকাশই রাখে না। আর সেই গ্ল্যামারে বাড়তি মাত্রা যোগ করলেন এই প্রেমিকযুগল। ক্যালিফোর্নিয়ার ইঙ্গলউডের সোফাই স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাইক্রোফোন হাত নিয়েই পপুলার ‘ওয়ান্ডার’-এ ঝড় তুললেন গায়িকা। তাঁকে সঙ্গ দিতে এগিয়ে আসে দশ বছরের খুদে নরওয়ের শিল্পী টিয়াস লুকার, যে এই গানের শুরু আর শেষ লাইনে কণ্ঠ দিয়েছে।
সিলভার গাউনে ‘ওয়ান্ডার’ গানে কেটি পেরির পারফরম্যান্স বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠান শেষ হতেই দৌড়ে গিয়ে প্রেমিক ট্রুডোকে জড়িয়ে ধরেন। এরপরই মাঠেই চুম্বন করেন এই প্রেমিকযুগল। সেই ছবি আর ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কারণ, এবারই প্রথম প্রকাশ্যে চুম্বন করতে দেখা গেল তাঁদের। পরে হাতে হাত রেখে গ্রুপ ডি–র ম্যাচ উপভোগ করেছেন দুজন।
পিপলডটকম অবলম্বনে