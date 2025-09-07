পাকিস্তানে ভালুকের হামলায় আহত জনপ্রিয় গায়িকা

পাকিস্তানে ভালুকের হামলায় আহত জনপ্রিয় গায়িকা
পাকিস্তানের জনপ্রিয় গায়িকা কুরাতুলাইন বালুচ স্কার্দুতে তাঁবুতে ঘুমিয়ে থাকার সময় এক ভালুকের হামলার শিকার হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তিনি এখন আশঙ্কামুক্ত। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
পাকিস্তানের দেওসাই জাতীয় উদ্যানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে নিজের তাঁবুতে ঘুমাচ্ছিলেন গায়িকা। আচমকাই বাদামি ভালুকের আক্রমণ। হাত একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে গায়িকার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গায়িকার টিম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানায়, সেদিন রাতে তাঁবুতে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় এক বাদামি রঙের ভালুক হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, তাঁর শরীরে কোনো হাড় ভাঙেনি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তিনি এখন স্থিতিশীল আছেন, শুধু বিশ্রামের প্রয়োজন। এ সময় গায়িকার টিম সবাইকে প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন। টিমের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, কুরাতুলাইন আপাতত সব অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন। সুস্থ হওয়ার পর নতুন তারিখ জানানো হবে।
ঘটনার পর ১৯ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত তাঁর কনসার্টও স্থগিত করা হয়েছে। আয়োজক প্রতিষ্ঠান ইভেন্টস বাই ওবি জানিয়েছে, ‘অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির’ কারণে অনুষ্ঠানটি আপাতত হচ্ছে না।
কুরাতুলাইন পাকিস্তানের জনপ্রিয় গায়িকা। কোক স্টুডিও পাকিস্তানে গান গেয়ে উপমহাদেশজুড়ে ব্যাপক পরিচিতি পান তিনি। এ ছাড়া ‘ও হামসাফার থা’ সিরিয়ালের গান ‘হামসাফার’ও ব্যাপক আলোচিত হয়। তাঁর অন্য উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে আছে ‘রোশন সিতারা’, ‘তেরে নাল মেইন লায়িয়াঁ’, ‘নায়না তেরে’, ‘মোরে সাঁইয়াঁ’, ‘ফাসলে’, ‘লাল মেরি পাত’, ‘লাঠে দি চাদর’ ইত্যাদি। ২০১৬ সালে তিনি হিন্দি সিনেমা ‘পিঙ্ক’-এর ‘কারি কারি’ গান গেয়েছিলেন।