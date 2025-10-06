সিডনিতে গানে-কবিতায় নজরুলসন্ধ্যা
গানে, সুরে আর কবিতায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করলেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিপ্রবাসী বাংলাদেশিরা। গত শনিবার সন্ধ্যায় সিডনির গ্লেনফিল্ড কমিউনিটি হলে আয়োজিত এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিদ্রোহী কবির কালজয়ী সৃষ্টিতে মেতে ওঠেন দর্শক-শ্রোতারা। সিডনির সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘সুরেরধারা’ এই নজরুলসন্ধ্যার আয়োজন করে।
‘ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি’ এবং ‘তোমার বীণ তারের গীতি’—এই দুটি সম্মেলক গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সরোদ ও তবলার ধ্রুপদি যুগলবন্দীতে মিলনায়তনে এক শান্ত ও মোহময় আবেশ তৈরি করেন শিল্পী তানিম হায়াত খান এবং অভিজিৎ দান।
অনুষ্ঠানের মূল পর্বে নজরুলের একক সংগীত পরিবেশন করেন সিডনির স্থানীয় শিল্পী সারা সিদ্দিকী নায়না, আফরোজা শারমিন পাপড়ি, সাজিয়া হাসান প্রৈতি, লুবাবা ইসলাম ও তামীমা শাহরীন। আয়োজক সংগঠনের প্রধান মামুন হাসান খানও দুটি একক সংগীত পরিবেশন করেন। নৃত্যশিল্পী অর্পিতা সোম চৌধুরীর মনোমুগ্ধকর নৃত্য এবং আবৃত্তিকার শাহীন শাহনেওয়াজের কণ্ঠে ‘আর বাঁশি যদি না বাজে’ কবিতাটি অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।
অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে আসা একজন দর্শক বলেন, ‘সিডনিতে বসে এমন শুদ্ধ নজরুলচর্চার আয়োজন দেখে মনটা ভরে গেল। মনে হচ্ছিল যেন ঢাকার কোনো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় বসে আছি। আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ।’
আরেকজন তরুণ দর্শক তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘প্রত্যেক শিল্পী অসাধারণ গেয়েছেন। যন্ত্রশিল্পীদের সংগতও ছিল চমৎকার। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে নজরুলকে এভাবে তুলে ধরার এই প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।’ অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ফারজানা আমবারীন জয়া।