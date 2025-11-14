গান

শ্রেয়ার কনাসার্টে প্রচণ্ড ভিড়, অজ্ঞান ২

শ্রেয়া ঘোষাল। শিল্পীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

ভারতের ওডিশার কটকে শ্রেয়া ঘোষালের কনসার্টে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে ধাক্কাধাক্কি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এতে দুজন অজ্ঞান হয়ে পড়েন বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে গায়িকার কনসার্টে ঘটনাটি ঘটে। খবর এনডিটিভির
ঘটনাটি ঘটে মঞ্চ ও দর্শকসারির মাঝখানে স্থাপিত ব্যারিকেডের কাছাকাছি। জনপ্রিয় বলিউড গায়িকাকে একনজর দেখতে সন্ধ্যার আগেই হাজারো দর্শক জমায়েত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কনসার্ট শুরু হওয়ার আগেই ভিড় অস্থির হতে থাকে। এতে এক নারীসহ দুজন জ্ঞান হারান। তাঁরা প্রথমে ফার্স্ট এইড সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কাছের হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও আয়োজকেরা দ্রুত বাড়তি নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করেন। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

শ্রেয়া ঘোষাল
স্থানীয় কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিড়ের একটি অংশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ হালকা লাঠিপেটা করে। এতে বহু লোক অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তবে ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ভিড় নিয়ন্ত্রণে কিছু ত্রুটি ছিল বলেও ইঙ্গিত মিলেছে।

পুলিশ কমিশনার এস দেব দত্ত সিং সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, ‘এমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ভিড় সত্যিই প্রচণ্ড ছিল, তবে আমরা তা নিয়ন্ত্রণ করেছি। এক ব্যক্তি সামান্য আঘাত পেয়েছেন এবং তিনি স্থিতিশীল।’

৫ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলা বালি যাত্রা উৎসবের অংশ হিসেবে এ আয়োজন করা হয়। এ উৎসব ওড়িশার সমুদ্রযাত্রার ঐতিহ্য স্মরণে পালিত ‘বইতা বন্দনা’সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাণিজ্য মেলা ও তারকাদের উপস্থিতিতে কয়েক মিলিয়ন মানুষকে আকর্ষণ করেছে।

