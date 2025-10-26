সেরা তিন শিল্পী নির্বাচনের মাধ্যমে শেষ হলো ‘বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা’
প্রথম আলো বন্ধুসভা প্রথমবারের মতো আয়োজন করেছে ইউসিবি নিবেদিত ‘বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা ২০২৫’। সারা দেশের প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে তিন ধাপে নানা যাচাই–বাছাইয়ের পর গত শনিবার প্রথম আলোর ডিজিটাল স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত পর্ব। এতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাভারের সরকার একান্ত ঐতিহ্য, প্রথম রানারআপ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজওয়ানুল কবির, দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছেন জামালপুর বন্ধুসভার সাদিকুর রহমান। তাঁদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক। চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেওয়া আরও সাতজনকে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা।
বেসরকারি ব্যাংক ইউসিবির পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত চূড়ান্ত পর্বে বিচারক ছিলেন শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটির সংগীত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রদীপ কুমার নন্দী, চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ-২০০৮ বিজয়ী জানিতা আহমেদ ঝিলিক এবং চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী সিঁথি সাহা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ।
বিচারক প্রদীপ কুমার নন্দী বলেন, ‘বাংলাদেশের সংস্কৃতি লালনে আমরা যে দায়িত্ব পালন করছি, সেটির একটি অংশ বন্ধুসভার এ প্রতিযোগিতা।’ এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কিছু গুণী ও মেধাবী শিল্পী উঠে আসবেন বলে আশা প্রকাশ করেন সিঁথি সাহা। জানিতা আহমেদ ঝিলিক বলেন, ‘যদি চর্চা অব্যাহত রাখে, ভবিষ্যতে এরা অনেক ভালো কিছু করতে পারবে।’
এ প্রতিযোগিতায় মেন্টর ছিলেন ছায়ানটের শিল্পী ও ছায়াবীথির সংগীত প্রশিক্ষক তাপসী রায়। চূড়ান্ত পর্বের তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রথম আলোর হেড অব কালচারাল প্রোগ্রাম ও গীতিকার কবির বকুল।