এল কোক স্টুডিও বাংলার নতুন গান ‘মথুরা’
ভালোবাসা আছে, কিন্তু একসঙ্গে পথচলা নেই। কাছাকাছি থেকেও আলাদা পথে বয়ে চলে দুজনের জীবন। এমনই এক অপূর্ণ ভালোবাসার গল্প বলছে কোক স্টুডিও বাংলা সিজন ৪-এর পঞ্চম গান ‘মথুরা’।
সেমিক্ল্যাসিক্যাল ঘরানার গানটিতে উঠে এসেছে বিরহ ও না-বলা কথার অনুভূতি। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় কোক স্টুডিও বাংলার সব ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ও অফিশিয়াল চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে ‘মথুরা’।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কোক স্টুডিও বাংলা জানিয়েছে, ‘মথুরা’ মূলত সেই অনুভূতির গান, যার গল্প শেষ হলেও রেশ থেকে যায়। জীবনের পথ আলাদা হয়ে গেলেও মনের ভেতর কোনো কোনো ভালোবাসা বেঁচে থাকে। গানটি সেই অনুভূতিকেই সুরে তুলে ধরেছে।
রাধা-কৃষ্ণ, লায়লা-মজনু বা রোমিও-জুলিয়েটের গল্পে ভালোবাসা পূর্ণতা পায়নি, তবু মানুষের মনে থেকে গেছে, ‘মথুরা’য় সেই চেনা আকুলতাই নতুন করে ধরা দিয়েছে। জীবনে যে সম্পর্কের শেষটা একসঙ্গে হওয়া নয়, তার স্মৃতিও কখনো কখনো থেকে যায় দীর্ঘদিন।
গানটির কথা ও সুর করেছেন অংকন কুমার রায়। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন সানজিদা মাহমুদ নন্দিতা। সংগীত আয়োজন করেছেন শুভেন্দু দাস শুভ।
তাঁদের কণ্ঠ ও সংগীতায়োজনে ফুটে উঠেছে বিচ্ছেদের কষ্ট, মনের কথা বলতে না পারার আক্ষেপ এবং হারিয়ে না যাওয়া ভালোবাসা।